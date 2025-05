El madridismo se emociona tras el anuncio de Modric: "Rompamos el techo del Bernabéu por nuestro capitán"

La despedida de Luka Modric del Real Madrid ha sacudido las redes sociales. El croata lanzó un mensaje para anunciar que este sábado disputará su último partido en el Santiago Bernabéu como jugador blanco, aunque antes de irse, jugará el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Su publicación en Instagram se llenó rápidamente de mensajes de cariño de sus compañeros y gente del mundo del deporte, para demostrarle el aprecio que le tenían más allá de lo que hacía en el terreno de juego.

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue Jude Bellingham. El inglés le dedicó un texto bastante extenso al croata recordando sus dos años juntos en Madrid: “Lo único que supera mi tristeza en este momento es la gratitud que siento por haber tenido el honor de ser tu compañero de equipo. Tengo tantos recuerdos maravillosos dentro y fuera de la cancha que atesoraré para siempre. Desde el fondo de mi corazón gracias por cada pase (fuera dentro o fuera), cada regate, cada nuez moscada y cada tiro pero más significativo para mí cada charla, cada abrazo, cada cena y cada pedazo de sabiduría y consejo que me diste. Buena suerte con lo que venga después para ti y tu familia. ¡Te quiero muchísimo! ¡Te voy a extrañar! ¡Madridistas, rompamos el techo del Bernabéu con los homenajes del sábado a nuestro Capitán!”

Toni Kroos, el gran compañero en el centro del campo de Modric, publicó una bonita imagen de los dos acompañadas de algunos corazones, además de comentar: "¡Que viaje mi amigo!", en su publicación de Instagram.

De la plantilla actual prácticamente todos los jugadores se pronunciaron, algunos, de los más sentidos fueron los mensajes de Rodrygo y Vinicius Jr. Los brasileños sintieron a Modric como un padre que les acogió en sus primeros años en Europa. De hecho, el ex de Santos arrancó así su post: "Papá. Hoy es un día muy triste para mí y para todos los madridistas, al saber que pronto ya no te tendremos más en el campo, con el 10. Aprendí contigo dentro y fuera del campo. Tu clase, liderazgo y garra me marcaron para siempre. Gracias por cada pase, consejo y ayuda. ¡Fue un sueño compartir todos estos años a tu lado! Que disfrutes esta nueva etapa, ¡LEYENDA! Te quiero"

El '7' recordó los grandes éxitos del centrocampista en sus años en Valdebebas: "Su historia en el Madrid es incomparable: 13 temporadas, 28 títulos, todo escrito con elegancia, talento y una humildad que me enseñó más que mil palabras. Gracias por cada consejo, por tu forma de jugar y también por tu forma de ser. Aprendí observando tus pases con el exterior, pero sobre todo aprendí de tu generosidad diaria. Te voy a extrañar. Gracias por todo, Maestro. Te quiero mucho."

Uno de los mensajes que emocionó más al madridismo fue el de Cristiano Ronaldo. El portugués compartió seis años con Luka Modric en el Santiago Bernabéu y levantó cuatro orejonas con él. El jugador del Al-Nassr comentó la publicación del croata: “Gracias por todo Luka! Ha sido un honor compartir tantos momentos contigo en el club. Mucho éxito en lo que venga!”