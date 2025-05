El madridismo se consuela agradeciendo al Inter y Mónaco la eliminación del Barça

La doble eliminación del Barça en Champions y Euroliga fue celebrada por un sector del madridismo como un triunfo propio. La mejor muestra fue el altar de pancartas, muñecos y bufandas que apareció en Valdebebas, donde el equipo blanco tiene su ciudad deportiva, en la se leían mensajes como 'Grazie Inter' y 'Merci AS Monaco'. Dos referencias a los verdugos azulgranas.

"Nosotros somos los de las 15 Champions"

Es habitual que, ante encuentros importantes del Real Madrid, hinchas blancos lleven pancartas de apoyo, hechas a mano, a la salida de los jugadores de la ciudad deportiva. Lo inusual es que también se concentren después de una derrota de su eterno rival, el Barça. El tanto de Acerbi que condenó a la prórroga al Barça, donde caería tras el tanto Frattesi, fue celebrado en silencio.

EFE

Hasta el pitido final no hubo alivio por ver caer a un conjunto barcelonista que se ha convertido en la peor pesadilla de los blancos en una temporada que no ha terminado. "Nosotros somos los de las 15 Champions", retaba uno de los seguidores que acudió a Valdebebas. Un grupo reducido y que también recibió alguna crítica de personas que hacían deporte por la zona: "No tiene ningún sentido esto".

Existe una división entre los hinchas que consideran que el palmarés del Real Madrid ha de ser argumento suficiente para no preocuparse de lo que haga el Barça y, otro, más mayoritario, que sí reparó en la derrota cruel del equipo con el que se jugarán la Liga este domingo. Esta exhibición de mensajes a favor de los que condenaron a los de Flick y Peñarroya es un modo de calentar y dar ánimos a los suyos de cara este encuentro decisivo.

De al resaca del Arsenal a la resaca de Milán

Entre los aficionados madridistas que estaban en la puerta de Valdebebas había turistas y alguno que aprovechó la mañana libre para diseñar las pancartas, "hechas con sábanas de un hotel que me las guarda", según explicaba a los que preguntaban por el improvisado altar. "Inter y Madrid, equipos hermanos", aseguraba otro par de aficionados ataviados con las camisetas 'nerazzuri'.

La resaca emocional que dejó la eliminación en Champions a manos del Arsenal fue dura. Ya no solo por las altas expectativas generadas durante una temporada en la que el Real Madrid aspiraba a conquistar un histórico heptatlón. Fue peor el efecto rebote de una remontada que estuvo muy lejos de hacerse realidad, después de que el conjunto gunner ganase los dos partidos de esta serie de cuartos de final.

"120 minutos en San Siro se hacen muy largos"

El Inter también puso de su parte para tirar del hilo madridista después de alcanzar la final. Tras el encuentro, después una dura prórroga, los nerazzurri publicaron en castellano en su cuenta de X el siguiente mensaje: "120 minutos en San Siro se hacen muy largos". Un guiño a una frase de Juanito, exleyenda del Real Madrid, pronunciada hace cuatro décadas, precisamente después de que el club blanco perdiera en la ida de las semifinales de la Copa de la UEFA en 1985 y que evoca el espíritu de las remontadas.

Esa alianza Madrid--Inter tiene ahora otro objetivo común, como es el asalto de sus respectivas ligas. Los blancos están a cuatro puntos del Barça, al que se enfrentan este domingo, mientras que los italianos visitan al Torino en la Serie A para intentar adelantar al Nápoles, más sólido en el último mes de campeonato, y que visita al Genoa.