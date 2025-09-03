El madridismo afea a Carvajal sus declaraciones con la selección

La convocatoria de Dani Carvajal con la selección ha abierto varios debates. El primero tiene que ver con su inclusión, por parte de Luis de la Fuente, en una lista que llega apenas un mes después de su regreso a los terrenos de juego con el Real Madrid tras recuperarse de la rotura de cruzado. El segundo ha surgido después de sus declaraciones en la 'Cadena Cope', donde habló de los árbitros, Lamine Yamal, Vinicius o sus prioridades de cara a esta temporada.

"El club es lo primero"

"El club es lo primero", indicaba un usuario a respuesta de la declaración de Carvajal sobre esta campaña. "Si gano la Champions y el Mundial, me retiro. Lo firmaría, pero no, porque me gusta mucho el fútbol. Ahora disfruto cada entrenamiento, cada partido y cada minuto que me den. Cuando estás lesionado valoras mucho más eso", argumentaba el madrileño, ascendido a capitán general tras la salida de Modric.

Carvajal se refirió a Lamine Yamal, su compañero en la selección, aunque máximo rival a nivel de clubes. Un jugador que la temporada pasada fue decisivo en los clásicos que se llevó el Barça. "Le hemos sufrido este año. El chico está dando cambios en su juego a mejor a pasos agigantados. Lo disfrutamos en la selección. Es muy joven y lidera un club como el Barcelona", dijo en una loa al jugador azulgrana.

"Vinícius puede decir que el mejor lateral de la historia es Cafú. Puede decir que el mejor jugador de la historia es Pelé. Pero no, él elige a Carvajal y a Cristiano. Porque pone por delante a su Real Madrid que a la selección. Como debe de ser. Algunos deberían aprender", le afeaba otro aficionado blanco, en lo que consideró como un ejercicio de complacencia con el Barça. La conversación se ampliaba con un vídeo de Casemiro en el que se le preguntaba sobre un supuesto.

Las diferencias con Casemiro

"Minuto 40, segunda parte del Real Madrid - Juventus, Douglas Costa corre por la izquierda. ¿Lo partes en dos o piensas en el Mundial?", le preguntaba un periodista brasileño al exjugador del Real Madrid sobre una hipotética situación con su compañero de selección. El ahora mediocampista del United no lo dudó por un momento: "Lo parto a la mitad". Un recuerdo con el que un sector quiere fijar una dicotomía entre lo que es el club y la selección, donde la primera pata debe ser prioritaria.

Carvajal también opinó sobre el penalti de Lamine en Vallecas. "Parece un un lance del juego, yo no hubiese pitado penalti, pero tampoco hubiese pitado penalti en el Ciutat de Valencia a Balde", explicó, añadiendo al comentario una jugada de la que salió perjudicado el Barça. "Lo de Carvajal ejemplifica bien que el Madrid tiene un problema grave de comunicación: no puedes preparar vídeos de RMTV defendiendo una cosa y que tu capitán diga la contraria", apuntaba un simpatizante madridista.

El lateral del Real Madrid puso la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y es uno de los futbolistas más laureados del club en el que ahora ejerce de capitán absoluto. Sin embargo, tal y como le recordaba un usuario, la pertenencia a esta entidad se ha de mantener firme hasta el último día. Por eso tampoco gusta su respuesta sobre Rodri Hernández, mediocentro del City pretendido por el Real Madrid.

La advertencia de lo que pasó con Casillas

"Ya se la he soltado de primeras. Ojalá en un futuro pueda estar con nosotros en el club porque es un grandísimo jugador, pero bueno, de momento entiendo que al final acaba de salir de una lesión larga y que la confianza que han depositado en el club la quiera devolver", dijo sobre el actual Balón de Oro, quien se lo llevó por delante de Vinicius. Algunos miembros de la comunidad madridista recordaron el momento de la cena de celebración en el que Rodri se burló del brasileño.

"Carvajal estaba en el Madrid cuando Casillas tuvo la despedida que tuvo. Tiene 33 años, seis Champions y el cariño unánime de su afición. Es mayorcito para decidir cómo quiere afrontar su última etapa en club de su vida, sería una pena que se dejase enturbiar por el entorno RFEF - FCB", concluía un aficionado que forma parte de una corriente que considera complaciente al madridista cuando va con la selección.