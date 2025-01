El Madrid vuelve a pagar por Endrick

Endrick se quedó con la miel en los labios en su regreso a la titularidad ante la Deportiva Minera. A pesar de tener grandes ocasiones, moverse con acierto y dejar destellos de su calidad, el delantero brasileño se quedó sin marcar.

Sin embargo, su participación en el encuentro como titular y el haber disputado más de 45 minutos (jugó el encuentro entero) ha supuesto que el Madrid tenga que hacer un nuevo pago al Palmeiras al cumplirse una de las cláusulas impuestas en su traspaso, según ha revelado ESPN.

El medio brasileño afirma que el partido de Endrick en Copa del Rey garantizó un total de 75.000€ para las arcas de Palmeiras. Se trata de la segunda titularidad del brasileño esta temporada, tras el partido de Champions League ante el Lille, en el que los blancos terminaron perdiendo.

Entre las cláusulas por objetivos mencionados por ESPN que existen en el contrato, se encuentran los 75.000€ por partido jugado (hasta llegar a un límite), otros 35.000€ por gol, asistencia o penalti provocado (también con un límite), 500.000€ si el Madrid es campeón de LaLiga con Endrick titular 8 partidos (o 1 millón de euros si es titular en 18 partidos), 500.000€ si es semifinalista de Champions con Endrick titular 3 partidos (1 millón si es titular en 7), 1 millón de euros por ganar la Champions con Endrick titular en 4 partidos (o 2 millones si es titular en 8 partidos), 1 millón de euros por ganar el Golden Boy o Trofeo Kopa, 1 millón de euros por estar en el top3 del Balón de Oro o el The Best y 2 millones de euros por ganar el Balón de Oro o el The Best.