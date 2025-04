El Madrid se vuelve antisistema

De un tiempo a esta parte el Real Madrid se ha posicionado contra los estamentos que rigen el fútbol nacional e internacional de manera sorprendente. Ha entrado en confrontación cuando sus intereses no han coincidido con los de esas instituciones.

Se puede estar de acuerdo o no con esa forma de actuar y cuya línea marca Florentino Pérez. El presidente del club ha preferido la confrontación a la vía diplomática en muchos de los contenciosos que tiene abiertos con LaLiga (Tebas), los árbitros (Negreira), la Federación (Louzán-Tebas), la UEFA (Ceferine-Al Khelaifi) y el Balón de Oro.

LFP-RFEF Y UEFA

LaLiga del Fútbol Profesional es el principal oponente del Real Madrid. Una guerra personal entre Tebas y Pérez y viceversa, que emborrona la imagen y prestigio de ambas instituciones. Dos presidentes cortados por patrones similares, vehementes en la confrontación que ignoran el consenso al defender cada cual sus intereses con batallas constantes que, normalmente, acaban en los juzgados.

Da igual quien gane ante el juez, pierde el fútbol y pierden las instituciones a las que representan por mucho que el pleito les dé la razón. Y en esa refriega aparece Louzán, nuevo presidente de la RFEF, al que tachan de colaborador de Tebas, que manejaría los hilos federativos desde la sombra.

Otro enfrentamiento directo es con la UEFA y su presidente Alexander Ceferine por la Superliga que Florentino Pérez quiere lanzar. Al dirigente del organismo europeo se han sumado Al-Khelaifi (presidente de la ECA, Asociación Europea de Clubes) e incluso Miguel Ángel Gil, compañeros de viaje de su ejecutivo. Al atlético y al catarí les mueve más las cuitas deportivas que las institucionales, en esa rivalidad mal entendida de la que quieren sacar provecho apoyando la negativa de Ceferine a la creación de una Liga europea, que relegaría a un segundo plano a la Champions.

Árbitros y Balón de Oro

El contencioso con los árbitros no necesita presentación. El Real Madrid considera que Medina Cantalejo y Clos Gómez son una extensión de la etapa de Negreira. Su cruzada contra los colegiados no hace bien al equipo ni a la imagen del club, y si de verdad le asiste la sospecha, no parece que el camino tomado sea el mejor para solucionar una problemática que afecta al fútbol vistas las quejas generales de todos los equipos sobre el nivel actual del arbitraje español.

El último contencioso en el que se metió el Madrid fue no acudir a la gala del Balón de Oro. La pataleta de no ver en el podio a Vinicius, se lo mereciera o no, no hizo bien a la imagen de una institución como es el Real Madrid. Faltó diplomacia y sobró prepotencia.

Privó al club de recoger el trofeo al mejor equipo del año; a Ancelotti, de levantar el trofeo al mejor técnico de la temporada, y a Bellingham, Carvajal, Rudiger, Kroos, Vinicius e incluso Mbappé como componentes del mejor once del año. En definitiva, el Madrid está enfrentado a casi todos los estamentos del fútbol y se posiciona como un club antisistema.