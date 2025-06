¿Por qué el Madrid se ha 'vuelto loco' por Mastantuono?

El Real Madrid se ha 'vuelto loco' por fichar a Mastantuono. El argentino es una de las mayores promesas del mundo y con solo 17 años parece tener una madurez fuera de lo común. No lo dicen solo sus números, siete goles, cuatro asistencias y 19 partidos en un River Plate que no brilla esta temporada, lo confirma cada gesto técnico, cada decisión con y sin balón.

La pregunta no es si está preparado para dar el salto, sino cómo puede alguien tan joven tener tanta jerarquía. En ese aspecto recuerda a Lamine Yamal, de hecho, el argentino es uno de los pocos grandes talentos del fútbol más jóvenes que el azulgrana.

El Real Madrid lo ha visto claro: este zurdo argentino tiene algo especial. Y por eso ha decidido apostar fuerte, pagando más de 60 millones de euros por un chico que ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad y que se pondrá a las órdenes de Xabi Alonso al finalizar el Mundial de Clubes. Al tener pasaporte italiano, puede incorporarse antes de cumplir los 18.

Mastantuono sustituye a Almada en la selección argentina / Twitter

Ya es la venta más cara de la historia de la Liga Argentina y el fichaje más caro de un jugador fuera de Europa del Real Madrid. Los blancos han ido con todo, pero: ¿por qué?

"Es un crack, pero puede ser un genio"

“Es un crack, pero puede llegar a ser un genio”, decía Óscar Ruggeri en una reciente entrevista en AS. El campeón del mundo en el 1986 con Maradona destacó algo que el Madrid valora casi más que el talento: la personalidad.

Mastantuono es un jugador que pide la pelota en los partidos importantes, el que lanza los penaltis, las faltas y los córners de un equipo tan grande como River Plate. Se pudo ver en las semifinales de la Copa ante Platense o en el superclásico ante Boca Juniors. Es el líder del equipo, baja a recibir para activar a sus compañeros y en partidos apretados, agarra la pelota y la conduce como si la responsabilidad no pesara.

El argentino es un clásico número 10, pero parte desde la banda derecha para perfilarse a su delicada zurda. No es un regateador de highlights, pero sí tiene muy buen regate; no es un finalizador nato, pero es el jugador que más dispara por 90 minutos en la liga argentina. Tiene un golpeo de falta, preciso, que recuerda a los lanzamientos de Cristiano o Messi. Como dice Ruggeri, cuando se para ante un libre directo, “da la sensación de que va a pasar algo extraordinario”.

"Endrick era un fenómeno en Palmeiras, pero no juega en el Madrid"

A pesar de la evidente calidad y superioridad que muestra Franco Mastantuono en Argentina, hay algunos escépticos que no están seguros de que su llegada a Madrid funcione de primeras. De hecho, muchos en Argentina, sobre todo aficionados de River, creían que lo mejor para el jugador era quedar hasta final de temporada y intentar levantar la Copa Libertadores con el club millonario.

“Mastantuono tiene carácter, presencia, pero no ha hecho nada todavía, no ganó nada aún. Es un jugador que tiene un proyecto, como Palmeiras con Endrick: hablaban de que era un fenómeno y casi no juega en el Real Madrid. También le va a pasar eso a Franco", dijo Daniel Bertoni, campeón en del mundo en el 1978, en DSport Radio.

Endrick, un habitual del banquillo de Ancelotti / Efe

“Irse al Real Madrid es una cosa gigantesca”, advirtió Lionel Scaloni. “Y no podemos olvidar que sigue siendo un chico de 17 años”. Tiene razón el seleccionador argentino: ahora le tocará adaptarse, esperar, aprender. Aunque Mastantuono llegará en mejor momento que Endrick y seguramente más maduro dentro del terreno de juego. La llegada de Xabi Alonso beneficiará a los jóvenes futbolistas y el tolosarra tiene claro que el argentino tendrá mucho peso en su equipo, incluso se espera que sea titular habitual.

Por eso el Madrid está loco por él. Porque no busca promesas, busca elegidos. Y Franco Mastantuono, por talento y por personalidad, parece uno de ellos.