Drama blanco: ¡El Madrid viaja a Vigo con solo 14 jugadores del primer equipo!

Es un drama. El Madrid anunció la convocatoria para jugar esta noche ante el Celta en Balaídos y la realidad es que Álvaro Arbeloa tiene un panorama desolador. El entrenador blanco se ha visto obligado a echar mano del filial, ya que solo viaja con 14 futbolistas profesionales de la primera plantilla y dos de ellos -Courtois y Lunin- son porteros. La alineación que pueda presentar el Madrid en tierras gallegas puede ser absolutamente estrambótica y hay mucha preocupación en el club porque se pueda tirar de forma definitiva la Liga en las próximas horas y la Champions la próxima semana en el duelo ante el Manchester City.

La convocatoria del Madrid viene absolutamente diezmada por las bajas médicas y por las sanciones. En total, Arbeloa pierde a once jugadores para este encuentro, una gran parte de ellos teóricos titulares. Así la enfermería blanca incluye a Militao, Alaba, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Rodrygo y Mbappé. El técnico ha preferido que Camavinga no forzara para tenerle disponible para la Champions, competición que ahora se prioriza viendo el actual panorama. Los sancionados son Carreras, Huijsen y Mastantuono, que se autoexpulsó en la derrota del Madrid ante el Getafe en el Bernabéu.

La lista del Madrid / R. Madrid

Quien sí ha entrado en la lista a última hora es Asencio, aunque no se sabe si estará listo para jugar por problemas físicos. Y en la convocatoria, por obligación, entran siete canteranos del filial y alguno de ellos deberá jugar de titular casi con toda seguridad.

Con estos mimbres, Arbeloa, podría formar con Courtois, Trent, Asencio, Rudiger, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Tiago Pitarch, Arda Guler, Vinicius y Gonzalo. Lo triste es que el entrenador blanco prácticamente no tendrá alternativas en ataque si se le complica el partido, ya que solo viajan tres delanteros puros y parece que no confía en Brahim.

El Madrid se encuentra a cuatro puntos del Barça y podría quedarse a siete puntos si los blancos pinchan esta noche ante el Celta y el Barça consigue sumar de tres en el complicado duelo ante el Athletic en San Mamés. La diferencia podría ser prácticamente definitiva porque queda por jugar el Clásico en el Camp Nou, que daría la puntilla a los blancos.