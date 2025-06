El Madrid, cada vez menos favorito según el Superordenador

El Mundial de Clubes apareció en el horizonte del nuevo proyecto de Xabi Alonso como un reto y a la vez como una oportunidad. El Real Madrid le dio mucha importancia al torneo desde un principio y se lo hizo saber al tolosarra. No se trata solo de lo que supone a nivel económico (el equipo blanco ya ha ganado más de 40 millones de euros y podrían ser muchos más), sino también por lo que puede conllevar para la imagen del club, que quedó algo tocada en la última temporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

El primer partido ante el Al-Hilal puso en alerta a todo el madridismo. El equipo de Xabi Alonso no pasó del empate y dejó una imagen muy pobre sobre el césped. La sensación de que el torneo podía ser un auténtico marrón para el nuevo técnico empezó a emerger.

No obstante, los dos partidos ante Pachuca y RB Salzburgo han levantado el ánimo, incluso llegando a desatar algo de euforia. El juego del equipo mejoró ostensiblemente, especialmente ante los austriacos, y eso que todavía no han podido contar ni un solo minuto con Kylian Mbappé, la gran estrella del equipo.

A pesar de todo, para el Superordenador de Opta el Madrid no ha ganado favoritismo de cara a ganar el torneo, sino más bien todo lo contrario. Si antes de empezar el torneo, la IA colocaba al equipo blanco en el 5º lugar de los candidatos, tras la fase de grupos ha bajado hasta el 6º lugar.

¿A qué se debe esto? Principalmente, a que el Real Madrid ha caído en la parte más complicada del cuadro y podría tener que enfrentarse a la Juventus en octavos de final, el Borussia Dortmund en cuartos, el Bayern o el PSG en semifinales y el City, Inter o Chelsea en la final.

Un camino muy duro que lastra los porcentajes del equipo blanco. Según el Superordenador de Opta, el conjunto de Xabi Alonso tiene un 62,7% de opciones de estar en cuartos de final, un 40,8% de estar en semifinales, un 19,3% de llegar a la final y un 9,7% de ganar el torneo.

De este modo, el Madrid se queda por detrás en la tabla del PSG, gran favorito con un 20,6% de opciones, el Manchester City (20,4%), el Inter (12,4%), el Bayern de Munich (11,3%) y el Chelsea (10,4%).

A pesar de todo, el conjunto madridista es muy favorito para ganar a la Juventus en octavos de final y para el posible partido de cuartos de final ante el Borussia Dortmund o Monterrey. Donde de verdad bajan las opciones de los blancos, siempre según las 10.000 simulaciones que hace el ordenador, es en el duelo que podría haber en semifinales, ante el Bayern o el PSG.