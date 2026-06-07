El Madrid, a las urnas 20 años después

El Real Madrid decide hoy su futuro. Por primera vez en veinte años, unas elecciones a la presidencia del club han generado una campaña real, con confrontación de modelos y dos candidatos que representan visiones muy diferentes de la entidad. Florentino Pérez busca renovar el mandato que le ha convertido en el presidente más exitoso de la historia madridista, mientras que Enrique Riquelme aspira a liderar un cambio profundo en la estructura de gobierno del club. Tras dos semanas de actos, anuncios, acusaciones cruzadas y promesas deportivas, son los socios quienes tienen la última palabra.

Mourinho, la gran baza electoral de Florentino

Florentino ha construido toda su campaña alrededor de una idea sencilla: nadie ofrece más garantías que quien ha llevado al Real Madrid a la etapa más laureada de su historia.

El presidente presentó a José Mourinho como su apuesta para el banquillo y anunció los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, además de deslizar una gran operación de mercado que podría superar los 150 millones de euros y que apunta a ser Olise.

A pesar de los fichajes que promete el presidente blanco, la autocrítica de las últimas dos temporadas sigue brillando por su ausencia. El Real Madrid no ha ganado nada y Florentino sigue pensando que no hay ningún problema en su vestuario.

Mourinho, la única apuesta de Florentino Pérez para el banquillo madridista / EFE

Sin embargo, más allá de las promesas deportivas, la estrategia de Florentino ha consistido en convertir la campaña en una elección entre estabilidad e incertidumbre. Desde el primer día ha tratado de vincular la candidatura de Riquelme con etapas que una parte del madridismo prefiere dejar atrás, especialmente la presidencia de Ramón Calderón. El presidente también utilizó las dificultades de su rival para reforzar ese discurso. Los desmentidos que han rodeado algunos de los grandes anuncios de Riquelme, especialmente en relación con Erling Haaland o Jürgen Klopp, han servido a Florentino para cuestionar la credibilidad de la candidatura alternativa. En cada intervención pública ha insistido en que el club necesita hechos y no promesas imposibles.

Aunque su gran propuesta es una de las más polémicas entre los aficionados blancos. Florentino avanzó que someterá a referéndum la venta de un 5% del Real Madrid a un inversor externo para cambiar el modelo institucional del conjunto blanco.

Los desmentidos le complicaron la vida a Riquelme

Si Florentino representa la continuidad, Riquelme intentó encarnar el cambio. El presidente de Cox se lanzó a la carrera electoral con un mensaje muy claro: el Real Madrid necesita recuperar mecanismos de control, transparencia y participación que, según su diagnóstico, se han ido perdiendo durante los últimos años.

Su campaña ha girado en torno a una crítica frontal al modelo de gestión actual. Riquelme sostiene que el club atraviesa una situación financiera mucho más delicada de la que reconoce la directiva y ha utilizado los últimos días para exigir explicaciones sobre la evolución de la tesorería, la deuda asociada al Bernabéu y el papel de algunos directivos en determinadas operaciones.

Su discurso ha insistido en la necesidad de recuperar una cultura democrática más activa dentro del Real Madrid y evitar que las decisiones estratégicas queden concentradas en un núcleo reducido de poder.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, durante la rueda d prensa que ofreció este sábado en su sede electoral en Madrid. / Rodrigo Jimenez / EFE

Donde más dificultades encontró fue en el terreno deportivo. Aunque anunció incorporaciones de prestigio para su proyecto, las complicaciones para concretar algunas de ellas han terminado marcando el tramo final de la campaña. El caso más evidente ha sido el de Jürgen Klopp o el de Haaland. Las dos operaciones fueron desmentidas unas horas después de anunciarlas ante todos los medios. El alemán, mediante su representante, dejó claro que no quiere entrenar, mientras que en el entorno de Haaland no gustó el anuncio del presidente de Cox. A pesar de ello, Riquelme firmó ante notario que si es presidente, el noruego y Rodri jugarán en el Real Madrid y, si no es así, pagaría a todos los socios el 100% de su cuota anual.

Riquelme tuvo que actuar a contrarreloj, tras un anuncio inesperado de Florentino y en el peor fin de semana posible en Madrid. Pero el empresario alicantino confía en sus opciones y se rodeó de grandes leyendas como Hierro, Casillas, Del Bosque o Raúl.

Hoy, después de veinte años sin una competición electoral, el madridismo decide entre dos modelos completamente opuestos. Uno basado en la continuidad tras dos años sin títulos y un vestuario roto, mientras que el otro promete abrir una nueva fase de reformas, pero recibió dos golpes mortales tras anunciar dos bombas para su futuro Real Madrid.

Tras lo sucedido en las últimas temporadas, estos comienzos pueden ser claves para el futuro inmediato del club. La decisión queda ya en manos de los socios.