El Madrid ya trabaja para reparar su error con Rodri

El Real Madrid dejó escapar a Rodri y lo está pagando caro. Mientras el gran rival en la Liga se ha reforzado con un futbolista top, los blancos se encuentran con carencias en la medular, como quedó evidenciado de nuevo frente al Inter, ante la falta de un medio centro del nivel del blaugrana.

El conjunto de Mourinho no tiene el control de los partidos y su baza está en las rápidas transiciones para que Vinicius, Mbappé o Bellingham puedan finalizar el trabajo en los metros finales. Sin embargo, los rivales son capaces de arrebatarle el balón y acabar por generarle ocasiones de gol. Courtois ha evitado males mayores para un conjunto blanco que no echó el resto para fichar a Rodri.

Rodri es un jugador que está ya marcando las diferencias en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Madrid prefirió centrarse en un futbolista con una mayor vocación ofensiva como Bernardo Silva, rechazado por el Barça, mientras mantiene a Tchouaméni, Valverde y Camavinga como sus hombres de construcción, aunque les falta el talento de Rodri. La creación es la asignatura pendiente para el equipo de Mourinho. Arda Güler o Trent Alexander-Arnold pueden ser soluciones de emergencia, pero todas ellas están alejadas de lo que puede ofrecer el barcelonista.

Rastreo de mercado

Por ello, el club blanco ha empezado a activarse de cara al mercado de invierno. Una ventana en la que podría solucionar su déficit con un nombre que ya sonó en verano y que podría ser una oportunidad de mercado como es Martín Zubimendi.

En Inglaterra ya apuntan esta posibilidad viendo que el vasco ha perdido protagonismo en el Arsenal. Ha sido suplente en los cinco encuentros oficiales de los 'gunners' esta temporada. Especialmente significativo fue que se quedara en el banquillo en el gran duelo de Champions en el Diego Armando Maradona de Nápoles, donde solo participó en ocho minutos.

Arteta ha dejado a Zubimendi con un rol de suplente en el Arsenal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Zubimendi arrastra su suplencia desde el final de la temporada pasada. Se quedó en el banquillo, por ejemplo, en la final de la Champions League ante el PSG entrando para disputar la prórroga. Pese a que siempre ha mostrado un buen nivel, Mikel Arteta ha preferido a otros jugadores en su demarcación y ello podría estar afectando la moral del ex de la Real Sociedad.

Fijo en la Roja

El Madrid lo tiene en alta consideración, también valorando sus apariciones con la selección española. Cuando Rodri se lesionó de gravedad, Zubimendi cogio el timón de la Roja. También en momentos clave como la segunda parte de la final de la Eurocopa del 2024 o la prórroga del Mundial del 2026. Es un futbolista fiable, aunque el Madrid dudó en verano y ahora podría dar el paso.

El Arsenal pagó la temporada pasada 70 millones de euros y le firmó un contrato hasta el 2030. Su cotización de mercado se movería por unas cifras similares. El Arsenal recuperaría la inversión y no es una cantidad desorbitada para el Real Madrid.

Zubimendi siempre ha cumplido con la selección española / Francisco Macia / AFP7 / Europa / Europa Press

De todos modos, Zubimendi también tendría otros pretendientes, como el Chelsea de Xabi Alonso, quien también pensó en él para su proyecto para el Real Madrid, pero Florentino Pérez no lo fichó.

En realidad, el Real Madrid no ha llevado a cabo la sucesión tras la marcha de Kroos, ya retirado, y de Modric, que continúa en activo en el Milan. Dos juadores que aportaban una fina elaboración del juego que ahora se ha perdido.

Mourinho trata de que su equipo sea rocoso y compensar las carencias en la medular con veloces contras culminadas por sus cracks de arriba. Una fórmul que quizá no le pueda alcanzar para competir cara a cara con el FC Barcelona.