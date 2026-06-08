REAL MADRID
El Madrid tendrá que ofrecer más de 200 millones para llevarse a Olise
La entidad alemana descarta la salida del jugador francés, insistiendo en que su contrato es a largo plazo y no son vendedores, pero medios alemanes apuntan a que se podría considerar una oferta estratosférica
El fichaje de Michael Olise por el Real Madrid no es imposible, pero implicaría una cifra de dinero histórica para el conjunto blanco. El extremo francés salió a la palestra hace unos días como el jugador por el que Florentino Pérez hará una oferta de 150 millones de euros.
Según el presidente del conjunto blanco, la comunicación con su club (el Bayern de Múnich en el caso de que el jugador fuera Olise) se producirá este mismo martes. El mandatario anunció que sería el día en el que se presentaría la suculenta oferta. Al ser cuestionado por el tema, Herbert Hainer, homólogo de Florentino en el equipo bávaro, se mostró rotundo.
"Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, lo que no ha pasado hasta ahora, puede ahorrarse la molestia", sentenció el directivo durante un encuentro con aficionados.
A pesar de todo, desde Alemania no se descarta que el extremo francés salga rumbo a España este verano. "Es probable que Olise no sea del todo invendible", afirma Sky Sports. El medio apunta directamente a una cantidad superior a los 200 millones de euros para que el equipo bávaro al menos considere un posible traspaso. De hecho, es probable que alcanzar dicha cantidad no sea suficiente.
Hasta ahora, el fichaje de Neymar por el PSG es el más caro de la historia, con 222 millones de euros. Si el Madrid pretende que el Bayern esté dispuesto a estudiar su propuesta, la cantidad que tendría que ofrecer debería acercarse o incluso superar el precio del brasileño.
Hablamos de convertir a Olise en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Por ahora, Florentino parece empeñado en hacerse con un 'Galáctico'. El francés es el futbolista que más se acerca a ese perfil, aunque no ha sido el único nombre que ha sonado para reforzar al equipo madridista.
Joao Neves, Vitinha e incluso Julián Álvarez han sido relacionados con el conjunto blanco. En el caso de los dos portugueses, la puerta del PSG está cerrada por completo. Curiosamente, el argentino del Atlético de Madrid está valorado en 150 millones de euros, pero su agente no ha tardado en desmentir dichos rumores aclarando que no tiene ninguna información al respecto.
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