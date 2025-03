El Madrid no subirá el sueldo a Vinicius, que idearía un plan exótico

Vinicius Júnior se ha venido arriba y quiere defender su estatus y reivindicar su fútbol amenazado por Mbappé y Bellingham. El brasileño gana lo mismo que sus dos compañeros, pero quiere más. El Madrid no se lo dará en esa política de contención salarial que no está dispuesto a romper para crear un cisma. Se arriesgaría a que el resto se sumen a ese barco y pidan lo mismo. Tiene contrato hasta 2027 y el objetivo sería ampliarlo hasta 2029, y todo con esa tentadora oferta árabe que el jugador utiliza para presionar.

Dos años en Arabia

Vinícius declaraba su amor al Real Madrid antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid, pero a un precio que el club no está dispuesto a pagar. Más que nada porque no puede. Florentino Pérez tiene una política de doble diseño: el deportivo y el económico y ambas deben estar compensadas. Si paga a Vinicius más que al resto, rompería ese equilibrio. La petición de subida del brasileño se basa en que Mbappé gana más que él, pero el beneficio del francés es por la prima que percibe por llegar gratis que se suma a su salario.

Es cierto que al brasileño le atrae la oferta árabe, pero podría estar ideando un plan tan exótico como rocambolesco que no convencería a nadie. Aceptaría irse a cambio de firmar por dos años, y quedar en libertad para regresar al Real Madrid si Florentino Pérez acepta, aprovechando que tiene mandato hasta 2029. Pero también podría elegir otro destino salvo que sellen su regreso. Un plan que no convencería a nadie, y menos a los árabes, que no verían rentabilizada su inversión.

El madridismo lo vendería

El Madrid se cierra en banda, de momento, a un posible traspaso, pero no descarta la posibilidad de vender al brasileño si él fuerza la situación y la oferta es lo suficientemente atractiva. Florentino Pérez nunca ha aceptado presiones, como ha demostrado durante sus años de mandato con otros jugadores empezando por Cristiano Ronaldo y acabando por Sergio Ramos.

A favor de un traspaso es la ojeriza de la propia afición hacia el jugador. En las encuestas que proponen los medios afines al Real Madrid, la mayoría, por no decir todas, se deciden por venderlo. No gusta su actitud, su carácter rebelde, sus salidas de tono ni sus caprichos y el último es querer forzar la máquina para ganar más dinero que nadie. Es más, verían con buenos ojos su salida lo que liberaría futbolísticamente a Mbappé, Bellingham y Rodrygo e incluso la imagen del equipo que tanto mancha el brasileño con sus salidas de tono. El caso Vinicius sigue abierto y se escribirán muchos más capítulos de aquí en adelante.