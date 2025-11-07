El Madrid sube la apuesta: 1.250 millones de presupuesto

El Real Madrid presentará en solo unas semanas el mayor presupuesto de toda su historia. Según informa 2Playbook, el club prevé una facturación de 1.248 millones de euros para la temporada 2025-2026.

Se trata de una cifra récord, que supondría que la cifra de negocio aumentara un 5,4% interanual respecto a la pasada campaña. Entre los puntos clave de este presupuesto se encuentra el nuevo Santiago Bernabéu, con el que el Madrid espera hacer 402,5 millones de euros esta temporada, una subida del 23% que, según el medio citado, tendría su base en la venta de derechos a largo plazo sobre asientos VIP. A esto habría que sumar un 31% más en las visitas del tour.

Imagen de archivo del Santiago Bernabéu / @colinocolino

Por lo que respecta a los ingresos extraordinarios, el Real Madrid contempla hacer más de 60 millones de euros mediante ventas cobros de variables por jugadores de La Fábrica.

Analizanco el presupuesto por secciones, el fútbol masculino volverá a ser el motor, aportando el 97% de los ingresos ordinarios. Por su parte, el fútbol femenino llegará a los 12,4 millones de euros y la sección de baloncesto rondará los 23 millones de euros.

Salarios y amortización de fichajes

Uno de los puntos más destacados que aparece en la noticia de 2Playbook se encuentra en el apartado de los salarios y las amortizaciones de fichajes pendientes. En total, la masa salarial del equipo blanco, que incluye ambos aspectos, ascenderá a 623,5 millones de euros en la temporada 2025-2026. Se trata de una subida del 15% respecto al curso pasado.

Los jugadores del Madrid celebran un gol esta temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De los 623 millones de euros, 468 millones hacen referencia a los salarios deportivo, cifra más alta en la historia del club. En este sentido, llama la atención que la gran subida se produce en la sección de baloncesto, con un 28%, superior al incremento del 8% en el fútbol masculino y el 13% en el fútbol femenino.

Sin ir más lejos, la sección de baloncesto tendrá las mayores pérdidas económicas de su historia, con 38 millones de euros.

Las amortizaciones de fichajes también se disparan en el conjunto blanco, con una subida del 34% respecto al curso 2024-2025, lo que eleva la cifra de este año a 155,6 millones de euros.