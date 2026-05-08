En el Madrid sospechan que Solari es el topo de los despachos

Santiago Solari se ha convertido en una figura incómoda para el staff directivo del Real Madrid. Sospechan que filtra informaciones como la difundida por ‘El Larguero’ de la Cadena Ser de que el club preparaba una reestructuración con la incorporación de un director deportivo. Aquello obligó a la entidad blanca a lanzar un comunicado oficial calificando de “rotundamente falsa” aquella información.

Desmentido

El Real Madrid no es partidario de comunicados oficiales de esta índole. Es consciente de que tendría que hacerlo a diario para aclarar informaciones inexactas. En esta ocasión lo hizo exponiendo que “valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club, que nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia con la consecución de numerosos títulos, entre ellos 6 Copas de Europa en diez años”.

Florentino Pérez repescó a Solari en noviembre de 2022, meses después de que el Club América mexicano lo destituyera. Su regreso fue anunciado a bombo y platillo, incluso se le otorgó el cargo de director de fútbol, puesto ocupado por José Ángel Sánchez, a la vez director general del club. Sin embargo, acabó al frente de la cantera pero duró poco ya que ese destino está a cargo de Manu Fernández, el hijo del que fuera gerente del club Manuel Fernández Trigo.

Santiago Solari, junto a Roberto Carlos, palco del Bernabéu / EFE

Solari lleva tiempo sin un puesto definido, más allá de ser embajador del club. Se deja ver en las gradas de los partidos importantes del equipo. Su falta de cometido lleva a los responsables de la entidad a plantearse su salida, pero pidió tiempo a la espera de una oferta para entrenar a algún equipo que no acaba de llegar. Su situación en el Real Madrid empieza a ser complicada.

Aspirante

Solari fue uno de los aspirantes a sustituir a Ancelotti en el Mundial de Clubes y a Xabi Alonso después, pero prefirieron subir a Arbeloa. Desde entonces temen que busque vías para entrar en esa dirección deportiva que la forman Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Juni Calafat y el primer entrenador del equipo. Las decisiones finales las toma siempre el presidente y cuestionar el trabajo de su equipo de confianza es cuestionar al propio Florentino Pérez.

La política de fichajes es responsabilidad directa del empresario madrileño, que decidió cambiar el método ante la imposibilidad de competir económicamente con clubes de la Premier o de capital árabe como el PSG. El objetivo es fichar jóvenes promesas a precios más asequibles en lugar de galácticos cuya valía se aleja de su poder adquisitivo. Asume el riesgo de prepararlos para que acaben siendo referentes del equipo.

Fichajes

Desde el club consideran que han tenido más aciertos que fracasos fichando jugadores como Vinícius, Rodrygo, Militao, Güler, Valverde, Bellingham o Endrick por nombrar a algunos, y que también han tenido desaciertos como Hazard, Lucas Silva, Jovic o Reinier. Saben que no son infalibles, como no lo son el resto de los equipos.

Criticar los fichajes de Huijsen, Carreras y Mastantuono es atrevido cuando apenas llevan diez meses en el equipo. Como el resto, tendría que empezar de suplentes pero las necesidades del equipo los ha llevado a exponerse en un año tan difícil como el actual. Necesitan tiempo para hacerse sitio, aunque en el caso de los nuevos la situación que están viviendo no sea la mejor.