En Madrid sitúan a Xabi Alonso en el ojo del huracán

El 'efecto Xabi Alonso' ha durado muy poco en el Real Madrid. La victoria en el clásico podía marcar un punto de inflexión en la temporada para dispararse. Pero no más lejos de la realidad. El equipo está perdiendo fuelle de una forma preocupante, según apuntan los medios de la capital.

Los empates frente al Rayo Vallecano y Elche le han hecho liquidar su colchón de cinco puntos en la clasificación, que queda reducido a uno con el FC Barcelona, y en la Champions fue superado por el Liverpool con un resultado (1-0) que no fue una goleada de no ser por el salvavidas Courtois.

'Marca' destaca que "el Madrid de Xabi pierde el control... y el resultado". Añadiendo en otro artículo que "algunos jugadores parecen no sentirse cómodos con los métodos de Xabi".

La portada de la página web del diario Marca el lunes posterior al Elche-Real Madrid de LaLiga 2025/26 / SPORT.es

Juan Ignacio García-Ochoa reflexiona que "algo parece haberse roto en el Madrid de Xabi, que involuciona esta temporada y en el que algunos de sus jugadores parecen no sentirse cómodos con los métodos de su entrenador. Las señales que emite el vestuario no son buenas".

El Real Madrid ha pasado de un técnico poco intervencionista y que daba libertad a sus jugadores, como Carlo Ancelotti, a otro más metódico y táctico, que parece aburrir a los jugadores madridistas.

Sus decisiones tácticas son muy cuestionadas. "Xabi está hecho un lío", destaca al AS. Manu de Juan explica que "algo parece haberse roto en el Madrid de Xabi, que involuciona esta temporada y en el que algunos de sus jugadores parecen no sentirse cómodos con los métodos de su entrenador. Las señales que emite el vestuario no son buenas".

En su crónica Luis Nieto habla de que "en Elche afloró un cierto extravío en Xabi Alonso, que presentó una alineación extravagante, con Fran García, un temporero, en el terreno de Vinicius, suplente, o en su defecto de Rodrygo, condenado a la derecha". Eso sí, los futbolistas tampoco salen de rositas con jugadores como Trent o Ceballos como ejemplos de futbolistas que desaprovecharon su oportunidad.

La portada de la página web del diario As este lunes por la mañana tras el Elche-Real Madrid / SPORT.es

En el diario 'El País', la crónica de Lorenzo Calonge habla de que "el Madrid no encontraba los caminos, cada ataque era un jeroglífico ante un rival bien puesto en el campo y muy trabajado durante la semana por más que llevara cinco partidos sin ganar".

En 'El Mundo', Orfeo Suárez titula "el Madrid empata ante un Elche mejor en un día de experimentos de Xabi Alonso y sujeta el liderato con apuros". La táctica del tolosarra no dio buenos resultados con el paso de jugar con tres centrales y ver como los ilicitanos eran capaces de dominarlos en el centro del campo.

En la sección el 'Diario madridista' de OK Diario, Iván Martín apunta que "Xabi Alonso se llena de dudas". El técnico vasco está en el foco por "ser el capitán de la nave, que lo intenta, que cambia cosas, que mueve el árbol, como se suele decir, pero que no es capaz de dar con la tecla".

La irritación entre la prensa madridista no puede dejar de preocupar a Xabi Alonso ya que desde la planta noble se opina de manera similar. Florentino Pérez no está convencido de que el entrenador del Real Madrid actúe con el atino necesario. Las suplencias de Vinicius, por ejemplo, no se entienden y el ataque queda solo en manos de la inspiración de Kylian Mbappé.

El Madrid no tiene una idea consolidada de juego y futbolistas que habían arrancado con buen pie, como Huijsen o Carreras, ha bajado su nivel de manera alarmante. Courtois ha evitado males mayores en diversos encuentros, algo que genera una profunda desilusión entre el madridismo, que pensaba en Xabi Alonso como un técnico que daría un toque de modernidad al equipo.

La presión alta del Bayer Leverkusen no se puede ver con los cracks del Madrid ni tampoco hay las llegadas punzantes de los jugadores de segunda línea o los laterales. El libreto de Xabi Alonso da síntomas de agotamiento cuando apenas se ha cruzado el primer tercio de la competición.