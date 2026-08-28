El Madrid sigue sin recuperar a dos piezas importantes

El Real Madrid sigue acumulando problemas físicos en este inicio de temporada. El conjunto de José Mourinho afrontará el domingo la visita del Málaga al Santiago Bernabéu sin poder contar, salvo sorpresa, con Aurélien Tchouaméni ni Endrick, dos futbolistas que todavía no han podido reincorporarse al trabajo con el grupo.

Ambos volvieron a ejercitarse este viernes al margen de sus compañeros en la Ciudad Real Madrid y su presencia en la tercera jornada de LaLiga está prácticamente descartada. El centrocampista francés continúa recuperándose de los problemas físicos que arrastra desde el Mundial, mientras que el brasileño sigue un plan específico después de sufrir una pequeña tendinitis muscular.

Endrick no se mueve del Madrid

La situación de Endrick tiene además una lectura más allá de lo deportivo. Pese a las informaciones y rumores de los últimos días sobre una posible salida, el Real Madrid mantiene su postura: el delantero seguirá en el club.

Así lo aseguró Fabrizio Romano, que explicó que la dirección deportiva y Mourinho quieren contar con el brasileño y que el jugador tampoco tiene intención de abandonar el Santiago Bernabéu. Según el periodista italiano, varios clubes han preguntado por su situación, pero ninguna de esas propuestas ha cambiado los planes del Madrid.

El delantero, por tanto, continuará trabajando para recuperar su mejor estado físico mientras trata de hacerse un hueco en los planes de Mourinho. Su ausencia en este arranque, eso sí, vuelve a retrasar una oportunidad para demostrar su importancia en el nuevo proyecto blanco.

Más delicada es la situación de Tchouaméni, que todavía no ha podido entrenarse con normalidad junto al resto de la plantilla. Mourinho ya explicó que el francés no había sufrido una recaída, pero que el cuerpo técnico y los servicios médicos preferían no correr ningún riesgo con su regreso: “Hemos decidido con él, el cuerpo técnico y el departamento médico que vuelva al cien por cien. Vamos a esperar. Si es una semana más, será una semana más, pero no vamos a empujarlo”, explicó el técnico portugués.

Más jugadores al margen

Tchouaméni y Endrick no son las únicas ausencias en el entrenamientos Militão, Mendy, Rodrygo, Asencio y Thiago Pitarch también realizaron trabajo individual de recuperación y no participaron en la sesión colectiva. El resto del grupo completó trabajo físico y posteriormente llevó a cabo ejercicios tácticos, de posesión y combinación antes de terminar con partidos en espacios reducidos.

El Madrid llegará así al duelo del domingo ante el Málaga con varias bajas y con dos nombres importantes todavía fuera de la dinámica colectiva.