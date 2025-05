El Madrid puede tener a su segundo fichaje para el Mundial de Clubs

El Real Madrid quiere cambiar de cara de forma inmediata. Después de hacerse oficial fichaje de Dean Huijsen, el equipo podría contar de inmediato con otro futbolista que ha sido la sensación en Europa. Xabi Alonso, quien aún no ha sido anunciado, puede disponer de un nuevo efectivo en el intento de conseguir el Mundial de Clubs.

Según la Cadena COPE, el Madrid tiene la intención de llegar un acuerdo con el Como pare repescar a Nico Paz antes del 30 de junio. El club blanco vendió al futbolista por 6 millones de euros y el 1 de julio lo puede recuperar por 9 millones.

La entidad madridista quiere anticipar su incorporación para que pueda disputar el Mundial de Clubs, que se celebra en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio. La solución quizá pase con una compensación económica o bien tener el compromiso de poder hacerse con los servicios de otro de los jóvenes de La Fábrica.

Nico Paz ha impactado en su primera temporada en el Como. El jugador, de 20 años, ha recibido la total confianza de Cesc Fàbregas y lo ha hecho crecer mucho como futbolistas.

Xabi Alonso en su último partido como entrenador del Bayer / EFE

Los grandes de Italia también siguen sus pasos, aunque el Madrid tiene la ventaja de la cláusula de recompra. Xabi Alonso lo quiere desde el primer día, algo que repercutirá económicamente ya que el conjunto blanco se llevaba el 50 por ciento de sus derechos en caso de una venta.

Al final, todo apunta a que mandará la prioridad deportiva y Nico Paz será de nuevo futbolisa del Real Madrid. Su nuevo entrendor llega con la idea de dar más oportunidades a los jóvenes que Carlo Ancelotti, por lo que el internacional argentino podría tener protagonismo.

Alexander-Arnold, más complicado

El Madrid también está negociando con el Liverpool la incorporación de Trent Alexander-Arnold antes de 1 de julio. Los reds, en su caso, solo cederán en caso de conseguir alguna compensación económica. Incluso, desde la prensa inglesa, se apunta a que el conjunto inglés habría pedido 2 millones de euros para avanzar su salida.

Alexander-Arnold cambiará el Liverpool por el Real Madrid / AP

El Liverpool no ha digerido bien que el futbolista no haya renovado con el Liverpool por la intromisión del Real Madrid y no pondrá las cosas fáciles.

En cualquier caso, se está demostrando que el Madrid no irá de vacaciones a Estados Unidos y que se toma muy en serio el Mundial de Clubs tras no haber ganado ninguno de los tres títulos importantes del fútbol español.