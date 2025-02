El Madrid sale desangelado de la reunión con los árbitros

El Real Madrid cumplió con el trámite de reunirse con el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Encabezados por José Ángel Sánchez, director general, y José Luis del Valle, secretario de la junta, los blancos hablaron con Medina Cantalejo y Clos Gómez con un tono cordial, pero las conclusiones por parte madridistas fueron pesimistas. No habrá los cambios que habían pedido en su comunicado oficial.

Las dos partes revisaron los audios y las imágenes del partido ante el Espanyol, donde el Madrid reclamó una tarjeta roja por una entrada de Carlos Romero a Mbappé y un posible penalti sobre Vinicius. Los colegiados dieron una versión que no convenció a los blancos, pero no les quedó otro remedio que aceptarla.

El Madrid ya se ha dado cuenta de que nada cambiará en el funcionamiento del CTA. Los blancos no se han salido con la suya. Habían pedido un cambio estructural que no será una realidad. Todo funcionará como hasta el momento.

Los árbitros explicaron con señas y detalles las jugadas solicitadas, pero ello no fue suficiente para el Real Madrid. Ni con presiones externas a través de su televisión o de un comunicado ni con el gesto de acudir a Las Rozas han arreglado nada de lo que pretendía. Por ahora, el Madrid tira la toalla a nivel institucional, pero su maquinaria mediática seguirá activada.

Versión de Medina Cantalejo

Al finalizar la reunión, de alrededor de una hora y media de duración, Medina Cantalejo atendió a los medios de comunicación. El responsable del estamento arbitral coincidió a la hora de señalar el buen ambiente del encuentro en el que ambas partes expusieron sus puntos de vista. “Si hubiera habido un enfrentamiento, la reunión se habría terminado en cinco minutos, pero cuando ha sido tan larga es porque hemos hablado con absoluta transparencia”, señaló.

El hecho que fuera un encuentro cordial no significa que no hubiera debate a la hora de juzgar las acciones por las que se queja el club blanco. “Sobre las jugadas es normal que luego haya alguna cuestión que haya que preguntar... Y luego hemos estado hablando de diferentes cuestiones que son internas, no porque sean secretas, sino porque quedan dentro de la privacidad que debe regir entre el CTA y un club que viene a hablar con nosotros. Se ha tardado porque, dentro de un clima de cordialidad y educación, es lo que debe pasar”.

Medina Cantalejo afirmó que los dirigentes del Real Madrid no fueron a cuestionar su continuidad al frente del CTA. “Eso no es lo que han venido a hablar conmigo hoy. El que vosotros (la prensa) tengáis más predilección por venir hoy es algo que os tenéis que preguntar vosotros, el porqué no estáis aquí cuando viene otro equipo”.