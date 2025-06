El Madrid, en riesgo del ‘Virus FIFA’ en el Mundial

El Mundial de Clubes es un incordio para un calendario que está a caballo entre dos temporadas. Un torneo que el Real Madrid se ha tomado muy a pecho y que le ha servido para acelerar los refuerzos que necesita para la próxima temporada. Sin embargo, hay dos que frustran sus ilusiones y que suponen un riesgo si juegan el torneo que comienza este domingo en Estados Unidos, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras.

Mastantuono, cerrado

El Madrid corre el riesgo de sufrir el ‘Virus FIFA’ antes de fichar al centrocampista y al lateral izquierdo. Ambos jugarán el torneo defendiendo las camisetas de sus actuales equipos, River Plate y Benfica, respectivamente. En caso de que sufran una lesión, que ojalá no ocurra, el club madridista tendrá poco margen de maniobra.

Tiene cerrados acuerdos con los dos. Incluso el argentino ya habría firmado y pasado el examen médico, además del pacto con su club el River Plate, que recibirá los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión. El consuelo, en caso de desgracia, es que todavía no tiene 18 años y tiene mucho futuro por delante. El equipo argentino jugarán contra el Urawa Reds (Japón), Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia), del Grupo E.

La cláusula de Carreras

En el caso de Álvaro Carreras la situación sería diferente. El Real Madrid tiene un acuerdo con el jugador, pero no con el Benfica, que le exige que pague su cláusula de 50 M€. La intención es hacerlo a partir del 1 de julio y cerrar el traspaso. Sin embargo, una grave lesión podría frustrar la operación y dejar al ex canterano en Lisboa. El Benfica se medirá al Bayern Múnich (Alemania), Auckland City (USA) y Boca Juniors (Argentina), del grupo C.

Estos son los riesgos que corre el Real Madrid durante el Mundial de Clubes por los dos objetivos cerrados para reforzar su plantilla. La negativa de sus respectivos equipos a dejarles salir para que jugasen el torneo con los blancos, además de alterar los planes del equipo de Xabi Alonso, deja en el aire sus fichajes en caso de que el ‘Virus FIFA’ se presente de improviso y caigan lesionados.