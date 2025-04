El Madrid, a por la remontada imposible ante el Arsenal

Hay madridistas que creen y otros que no. Los primeros miran al pasado y los segundos al presente. Pero a ambos les une la irracionalidad de un equipo imprevisible, al que piden cuentas por una temporada en el que el desencanto supera al regocijo. La sensatez dicta que no solo debe analizarse al Madrid, también al Arsenal, un equipo bien armado y preparado para hacer valer el 3-0 de la ida por mucha épica vivida en el Bernabéu.

El enemigo en casa

El peor enemigo del Madrid es él mismo por el borrón futbolístico al que está abonado esta temporada. No juega a nada y no va a empezar a hacerlo ahora salvo que los de Arteta se equivoquen mucho. La esperanza del madridismo era cero cuando acabó la ida con ese contundente 3-0. Digerida la paliza, arrancó la remontada imposible tirando de antecedentes, de análisis surrealistas que permitieron noches épicas y sin explicación a victorias que no tenían sentido y que sueñan revivir.

Pero esto es fútbol y no Alicia en el País de las Maravillas. El Arsenal sabe a lo que juega; el Madrid, no. Arteta tiene plan de juego en cada cuadrícula del campo con y sin balón; Ancelotti, no. Solo se preocupa en concienciar a sus jugadores de defender. Se está estrellando, da la espalda a conceptos básicos del juego, peaje que paga dejando el lienzo en manos de los artistas a los que les falta el paisaje.

Novedades

Arteta tiene otra mirada hacia lo que quiere. Presión en armonía, circulación hacia adelante, conexión de los circuitos entre líneas y base ofensiva sobre la que superar la resistencia rival ya sea en conexiones cortas, medianas o largas. Es otra idea en la que los jugadores están al servicio de un plan y no al revés como hace Ancelotti.

Arteta llega con las bajas de Magalmaes, Tomiyasu Jorginho, Calafiori, Gabriel Jesús, Havertz y las duda de White y Jorginho. Se espera que haga pocos cambios respecto a la ida, con la posibilidad de que Merino vuelva al centro del campo y Trossard en su puesto. Camavinga, expulsado en la ida, es baja en los blancos que no recuperan a ninguno de los lesionados. Fran García ocupará la banda izquierda y, probablemente, Valverde ayude en el lateral derecho, con Modric en la medular. El resto, serán los habituales.