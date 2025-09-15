El Madrid no se puede relajar: los secretos del Olympique

El Real Madrid tendrá la difícil tarea de derrotar El Olympique de Marsella (OM), que visita el Santiago Bernabéu este martes en el primer partido de la Champions League de esta temporada. Es uno de los equipos de mayor tradición del fútbol francés, al que dirige el italiano Roberto De Zerbi, un entrenador minucioso y táctico que intentará amargar el estreno de los blancos en su competición fetiche.

Problemas

El cuadro francés no ha empezado demasiado sólido en la Ligue 1. Ha ganado dos partidos y perdido otros dos para ocupar la séptima plaza de la competición. Ha perdido en sus dos salidas al campo del Stade de Reims y Lyon, ambos por 1-0, y se ha mostrado seguro ganando con solvencia sus partidos en casa ante el París FC, 5-1, y el Lorient, 4-0. Dos goleadas que mantienen a Zerbi al frente del equipo, en ese intento de encontrar estabilidad en el estilo de juego que intenta imponer.

Adrien Rabiot, con el OM / X

El cuadro marsellés no se entrenará esta tarde en el Bernabéu, lo hará en sus instalaciones para viajar después a Madrid. El estreno en la Champions es una amenaza para el técnico, que si sale mal parado del envite ante los blancos cuestionaría aún más su continuidad. Un equipo que vivió un arranque complicado tras la derrota ante el Stade Reims, cuando Rabiot y Jonathan Rowe “se pegaron a puñetazos limpios”. El club cortó por lo sano y decidió vender a los dos para apaciguar los problemas de un vestuario que duda del staff técnico.

Refuerzos, estilo y la estrella

El Olympique se ha gastado 96,2 millones de euros en fichajes. Paixao, baja por lesión en los tres últimos partidos, se convirtió en la segunda compra más cara de la historia del club, 30 M€, y Aguerd llegó desde el West Ham por otros 23 millones. Recuperó a Aubameyang gratis tras una escapada a Arabia Saudí y ha conseguido la cesión de Pavard (Inter), Vermeeren (Leipzig) y Weah (Juventus). Se interesó en Dani Ceballos, pero frenó la operación ante las dudas del utrerano.

Aubameyang, otra vez en acción con el Olympique de Marsella / @OM_Officiel

Zerbi es un entrenador táctico que suele apostar por el 4-2-3-1. Le gusta controlar el juego, mover el balón con paciencia buscando desordenar al rival. Impone sin balón un bloque medio-alto flexible y presión cuando las circunstancias lo aconsejan. Sin embargo, el equipo tiene algunos problemas en la defensa y en la generación de juego. La estrella es Greenwood, que pasó por el Getafe, lleva tres goles y dos asistencias en los cuatro partidos disputados. Zerbi le rodea de Aubameyang, Weah y Gouir, dependiendo del partido, y a la espera de que el fichaje estrella Paixao se recupere de una lesión muscular.