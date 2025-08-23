El Madrid se reencuentra con De Burgos Bengoetxea

Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de dirigir el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025/26 que tendrá lugar este domingo 24 de agosto en el estadio Carlos Tartiere a partir de las 21.30 horas. El colegiado nacido en Bilbao arbitrará un partido del conjunto blanco por primera vez desde la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, un encuentro marcado por la polémica desde la previa con las declaraciones (y lágrimas) del árbitro.

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha anunciado la decisión este sábado, poco más de 24 horas antes del partido tal como marca la nueva política de designaciones. Javier Iglesias auxiliará a Ricardo de Burgos desde el VAR, mientras que Iker de Francisco y Asier Pérez de Mendiola ejercerán de asistentes.

A pesar del último mal recuerdo para el Madrid (además de perder la final de la Copa, Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez y Jude Bellingham fueron expulsados por comportamiento antideportivo), el equipo merengue tiene un balance positivo con De Burgos: ha ganado 17 partidos de los 26 que ha disputado con el colegiado vasco en el mando. Los otros nueve se dividen en cuatro empates y cinco derrotas.

Por otra parte, Jesús Gil Manzano dirigirá el Osasuna-Valencia con Juan Luis Pulido en el VAR (17.00 horas), Alejandro Quintero asumirá el Real Sociedad-Espanyol ‘escudado’ por Jorge Figueroa (19.30 horas) y Guillermo Cuadra impartirá justicia en el Villarreal-Girona, que tendrá Pablo González como responsable de VAR (19.30 horas).