El Madrid se reencontrará con el Bernabéu en la vuelta de Mourinho

El Santiago Bernabéu volverá a encontrarse con su equipo esta temporada. Después de un curso marcado por las polémicas, los malos resultados y una tensión creciente entre la grada y los jugadores, el madridismo regresará a su casa para vivir el primer partido oficial del Real Madrid en Chamartín. Los blancos recibirán a la Real Sociedad en la primera jornada de Liga, aplazada por la disputa del Mundial, en un encuentro que tendrá además un aliciente especial: el regreso de José Mourinho al estadio que fue su casa entre 2009 y 2012.

El portugués volverá a sentarse en el banquillo del Bernabéu más de una década después de su última temporada al frente del conjunto blanco. Y lo hará en un escenario que espera una reacción de su equipo después del estreno liguero. El Madrid consiguió arrancar con victoria ante el Espanyol, pero lo hizo con más dudas que certezas y con la sensación de que todavía queda mucho trabajo por delante.

La afición también tiene ganas de reencontrarse con los suyos. El club no permitió el acceso del público a las presentaciones de los nuevos fichajes, una decisión que no gustó demasiado entre los seguidores blancos. Por ello, el duelo ante la Real Sociedad será la primera oportunidad para que el Bernabéu pueda ver en directo a las nuevas incorporaciones y, sobre todo, a Mourinho en su regreso a casa.

Mourinho celebra el primer triunfo en Liga del Real Madrid. / Dani Barbeito / SPO

El técnico portugués, eso sí, no podrá contar con toda su plantilla. El Real Madrid mantiene hasta siete futbolistas en la enfermería: Tchouameni, Endrick, Asencio, Rodrygo, Mendy, Thiago Pitarch y Militao. El caso más llamativo es el del francés que llegó a entrenarse el pasado lunes con el grupo y todo hacía pensar que podía estar disponible, pero al día siguiente volvió a trabajar al margen.

Un duelo de altura

Aunque la Real Sociedad llega después de caer ante el Betis en su estreno liguero, el Real Madrid no espera un partido sencillo. El conjunto txuri-urdin demostró la temporada pasada que tiene argumentos para competir ante cualquiera y cerró el curso levantando la Copa del Rey, después de superar al Athletic Club y al Atlético de Madrid en la gran final.

En Liga, la temporada fue mucho más irregular. La Real terminó en la zona media de la clasificación, aunque la llegada de Matarazzo supuso un importante punto de inflexión. El técnico consiguió cambiar la dinámica del equipo, alejarlo de los puestos bajos y convertirlo en un conjunto capaz de pelear por Europa. El título copero terminó de redondear la temporada y permitió a los vascos asegurarse su presencia en la Europa League.

Mikel Oyarzabal, en el partido de Liga ante el Betis / Agencias

El Real Madrid, además, parece tenerle tomada la medida a su rival. La temporada pasada, tanto Xabi Alonso como Arbeloa consiguieron derrotar a la Real Sociedad en sus respectivos enfrentamientos. Y hay un dato que refuerza todavía más el favoritismo local: los txuri-urdines no consiguen ganar un partido de Liga en el Santiago Bernabéu desde 2019.

Homenaje a los campeones del mundo

El encuentro también tendrá un componente especial por la presencia de la Copa del Mundo en el Santiago Bernabéu. Como ya está ocurriendo en los primeros partidos de esta temporada, los estadios españoles están aprovechando para homenajear a los futbolistas que conquistaron el Mundial.

En Chamartín estarán dos de los campeones: Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal. Será la tercera parada de las seis que todavía le quedan a la Copa del Mundo después de haber pasado por el Metropolitano y San Mamés. Posteriormente, el trofeo viajará al Spotify Camp Nou para homenajear a los campeones del Barça, regresará a Anoeta para reconocer a Oyarzabal y terminará su recorrido en Balaídos con el homenaje a Borja Iglesias.

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Así, el primer partido del Real Madrid en el Bernabéu será el reencuentro de Mourinho con su antigua casa y el primer contacto de los nuevos fichajes con la grada.