El Madrid recurrirá la roja a Bellingham y pedirá que no haya sanción

El Real Madrid tomará cartas en el asunto de la expulsión de Jude Bellingham y recurrirá la tarjeta roja directa que vio el inglés durante el partido ante Osasuna.

La polémica expulsión del centrocampista fue uno de los momentos decisivos del encuentro, en el que el conjunto blanco no pudo pasar del empate en El Sadar.

El principal argumento del Real Madrid será alegar que la redacción del acta de Munuera Montero no coincide con las palabras que verdaderamente le dijo Bellingham sobre el césped, aportando pruebas audiovisuales para demostrarlo.

El colegiado detalló lo siguiente en el acta: "Expulsiones. En el minuto 40, el jugador Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: "Fuck you" (vete a la mierda).

Sin embargo, tanto Jude Bellingham como Carlo Ancelotti explicaron tras el partido que lo que había dicho el inglés era "fuck off", una expresión que se podría confirmar con las imágenes mostradas por Movistar+ tras el partido.

A pesar de que "fuck off" también puede ser una expresión de menosprecio hacia el árbitro, el Madrid pedirá que la tarjeta roja no tenga efecto ya que el árbitro no escuchó correctamente las palabras del futbolista. Hace unos meses, Abdul Mumin, futbolista del Rayo Vallecano, fue expulsado en el partido ante el Cádiz por decir "fuck off, man", recibiendo una sanción de dos partidos posteriormente.

El precedente que podría salvar a Bellingham

No obstante, si bien el precedente de Mumin va en contra de Bellingham, hay otro que iría a su favor al que podría aferrarse el Real Madrid en su recurso.

Se trata de una situación que ocurrió la temporada pasada en un partido entre Getafe y Rayo Vallecano y que tuvo a Mason Greenwood como protagonista.

En aquel momento, Figueroa Vázquez expulsó al extremo, explicando en el acta que le había dicho "fuck you". El Getafe presentó alegaciones diciendo que el acta estaba mal redactada y que en realidad el jugador dijo "fuck sake".

Greenwood, con la camiseta del Getafe / EP

Unos días después del encuentro, el Comité de Competición de la RFEF le dio la razón al Getafe y dejó sin efecto la roja que vio el futbolista: El repetido visionado de las imágenes, en efecto, ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, que la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral. Dichas imágenes demuestran que efectivamente el jugador dijo ‘One, two, three, four, fuck’, tal y como afirma el club en su escrito y refiere la traductora jurada en su informe. Más allá de que este Comité considere que es un modo inapropiado en el que dirigirse al colegiado del encuentro, lo verdaderamente relevante aquí es que no ocurrió lo que el mismo hizo constar en el acta".

Una vez el Madrid presente su recurso, todo quedará en manos del Comité de Competición una vez más, que tendrá que tomar una decisión sobre la que habrá mucha expectación.