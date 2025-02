El Madrid recurrirá a Apelación la sanción a Bellingham

El Real Madrid va a recurrir la sanción de dos partidos a Jude Bellingham por parte del Comité de Competición ,por la expulsión sufrida la pasada jornada en El Sadar en el partido de Liga ante Osasuna. El club considera injusto el castigo y llegará hasta donde haga falta para defender al centrocampista inglés, cuyas explicaciones no han sido atendidas por el órgano federativo, que considera que las imágenes no prueban nada.

Dos versiones

"Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como 'joder'. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado", explicó Bellingham. Pero Competición no lo ha visto así y lo ha considerado "un menosprecio o desconsideración" hacia el árbitro.

Munuera Montero, el colegiado del partido, justifica la tarjeta roja escribiendo esto en el acta del partido: “Fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí estando a escasos metros, con los siguientes términos: “Fuck You” (Sic). La versión del club es que la frase que pronunció fue “fuck off” y presentó como prueba la explicación que daba Cristiano Ronaldo, de que es una expresión que “se dice en Inglaterra y los árbitros nada, si lo dices aquí te mandan a la calle". Una opinión puntual que no aclara lo que le dijo Bellingham al árbitro.

Recurso y Apelación

El centrocampista inglés insiste en su inocencia: "No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como 'joder'. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado”.

El Madrid basa su defensa en que no coinciden las versiones y seguirá aportando las imágenes para intentar salvar al jugador. El propio Ancelotti dijo que esperaba que no le sancionase “porque no hizo nada”. La pelota está ahora en el tejado del órgano de apelación federativo, que tendrá que volver a analizar la situación, aunque no se espera que cambie la decisión de Competición. En ese caso, el Madrid seguirá los conductos reglamentarios para defender a Bellingham ante los estamentos que procedan.