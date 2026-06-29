El Madrid recuperará los 90 millones gastados en fichajes

Florentino Pérez ganó las elecciones sorpresa que convocó tras dos temporadas frustrantes. Decidió reconstruir un proyecto en el que llevaba varios años trabajando pero que no ha cuajado. Ha abierto la puerta de salida para dar entrada a nuevas inversiones con la idea de dar un vuelco a una plantilla que no ha respondido.

Mourinho, la apuesta

El presidente sigue manteniendo a los pesos pesados que han rendido por debajo de sus niveles y han sido los culpables de ambos fracasos provocando la división de un vestuario fracturado. Por eso, se ha decantado por recuperar a José Mourinho, y pagar al Benfica 15 millones de euros para liberarlo de su compromiso.

Florentino confía en que el portugués ponga orden entre tanta estrella consentida. Le ha dado poderes para hacer una plantilla a su consideración. Ha fichado a Bernardo Silva y ha aceptado la llegada de Konaté, ambos con la carta de libertad. También se ha decantado por reforzar las dos bandas: la derecha, por necesidad con la salida de Carvajal y, la izquierda, por el bajo rendimiento de sus ocupantes.

Fichajes

Ha fichado a Cucurella, por 55 millones de euros, y a Dumfries, por 20. Eso supone una inversión de 70 M€ que sumados a los 15 por Mourinho hacen un total de 90 hasta la fecha. Pero Florentino Pérez quiere más fichajes tras prometer en su campaña electoral que iría a por un galáctico de 150 M€. Olise es el elegido, pero el Bayern no se lo va a poner fácil.

El Madrid fichó a Marc Cucurella por 55 millones de euros / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La inversión hecha por los cinco refuerzos, con Mourinho a la cabeza, los ha recuperado prácticamente con el traspaso de dos jugadores de la cantera que han brillado en la temporada recién finalizada: Nico Paz y Víctor Muñoz. Florentino Pérez ha respetado el trabajo que ha hecho Osasuna con el delantero catalán, al que ha permitido traspasar por 40 millones para repartirse los beneficios.

Deferencia con Osasuna

El Madrid pudo recuperar a Víctor Muñoz pagando 8 M€ y vendérselo al Liverpool por 40. De haberlo hecho, su beneficio hubiese ascendido a los 37. De los 40 añadiría 5 que pagó Osasuna el verano pasado y restaría 8 por recuperarlo. El ingreso final asciende a 25 M€: 20 por el 50% de los 40 pagados por el club inglés, más los 5 de Osasuna.

Con Nico Paz no ha tenido esa deferencia. Hizo la misma operación que con Víctor Muñoz. Lo vendió al Como por 6 millones de euros hace dos temporadas. Su cláusula era de 60 y varios equipos estaban dispuestos a pagarla, dinero que se repartirían ambos clubes al 50%. Sin embargo, el Madrid notificó al club italiano que lo recuperaba pagando 10 millones con la intención de venderlo después.

En el mercado

Esto obligó al Como a tomar una decisión, o lo fichaba o lo perdía a cambio de 4 M€ de beneficio, los 6 que pagó y los 10 que recibiría por la recompra. Al final, decidió asumir su cláusula de 60 millones para cerrar la operación con un beneficio de 54 para los blancos descontando los 6 del otro 50% que tenía el Como. Sumados a los 25 de Víctor Muñoz, el Madrid va a ingresar 79 M€.

Pero el equipo blanco tiene más ases en la manga con canteranos como los dos mencionados: Gila, Jacobo Ramón, Chema Andrés, Blanco o Sergio Arribas, entre otros. Además, ha puesto en el mercado a Fran García, Camavinga, Gonzalo, Thiago o Asencio, de los que espera seguir sumando ingresos para amortiguar los fichajes que aún quiere hacer.