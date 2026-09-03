El Madrid reconoce sus errores, pero se olvida de la pieza clave

El Real Madrid ha hecho autocrítica con el mercado que necesitaba para construir el nuevo proyecto de José Mourinho. El conjunto blanco ha admitido errores del pasado y ha tratado de poner orden en sus prioridades, pero a la vez ha vuelto a dejar desierto el rol que más parecía necesitar en la plantilla, a pesar de que tuvo en su mano dar un golpe sobre la mesa.

El club blanco ha entendido que había posiciones que no podían volver a quedar desatendidas y ha actuado en consecuencia. Tres posiciones que se reforzaron el año anterior con un importante desembolso han vuelto a ser reforzadas, asumiendo que las elecciones que se hicieron un verano atrás pudieron no ser las más adecuadas para lo que necesitaba el equipo.

Jose Mourinho es el nuevo líder del proyecto blanco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Denzel Dumfries para el lateral derecho, Ibrahima Konaté para el centro de la defensa y Marc Cucurella para el lateral izquierdo. Tres posiciones que el pasado verano ya habían sido objeto de inversión con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, pero que no terminaron de ofrecer las soluciones esperadas. La sensación es que el Madrid ha intentado corregir sus propios errores, pero hay uno que sigue pendiente.

Porque analizando estas dos últimas temporadas, el problema más profundo no parecía estar en los laterales ni en el centro de la defensa, sino en el centro del campo. Tras la marcha de Toni Kroos y, posteriormente, la de Luka Modric, el equipo perdió algo más que dos nombres históricos, perdió capacidad para organizar, pausar y gobernar los partidos. Desde entonces, demasiadas veces el juego blanco ha dependido de la inspiración individual y de la capacidad de sus delanteros para solucionar partidos.

El delantero marfileño del Real Madrid Yan Diomande durante el encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad / Europa Press

También hay una lectura interesante en el fichaje de Yan Diomande. El Madrid necesitaba dejar de ser un equipo excesivamente previsible en ataque, demasiado inclinado hacia la izquierda y demasiado dependiente de Vinicius. Mbappé también tiene tendencia a partir desde ese sector, lo que podía provocar una acumulación de futbolistas en una misma zona del campo. El recién llegado, aunque todavía no ha sido titular, ofrece otra amenaza en la banda derecha y puede convertirse en una pieza importante para equilibrar el frente ofensivo.

La apuesta por José Mourinho también lleva implícitas varias condiciones. Tras la fallida apuesta por Xabi Alonso y dos temporadas en las que el vestuario ha sido ingobernable, con problemas constantes, la figura del portugués supone la llegada de un entrenador que impone respeto a los jugadores y que, solo si es necesario, es capaz de poner orden a través de la mano dura. 'Mou' ha cambiado respecto a su anterior etapa, pero su fichaje responde en parte a la necesidad del club de encontrar una figura autoritaria que al fin logre adueñarse del vestuario.

Kylian Mbappé celebra un gol con el Madrid / EFE

A pesar de intentar subsanar estos errores, al Madrid le ha faltado la pieza más importante y curiosamente tuvo a tiro al jugador perfecto para ese rol. Rodri estuvo muy cerca de ser uno de los grandes fichajes del nuevo proyecto. Es difícil imaginar qué hubiera ocurrido si los blancos se hubieran apresurado para cerrar la operación, pero la única realidad fehaciente es que el mejor centrocampista del mundo terminó en el Barça, su máximo rival.

Ahí es donde el mercado del Madrid deja una contradicción difícil de ignorar. El club identificó la necesidad, detectó al futbolista que mejor encajaba en ella y estuvo dispuesto a realizar una inversión importante. Sin embargo, no consiguió cerrarla y una vez abandonada esa vía, no quiso apostar por ninguna alternativa para ese rol.

Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic. / Valentí ENRICH / Sport

La apuesta parece ser un Bernardo Silva que tendrá que multiplicarse a lo largo de la temporada para poder cumplir como el comodín que alivie los problemas que han arrastrado los blancos en diferentes etapas con balón, con la posibilidad de que Arda Güler ayude en tareas de creación.

El nuevo Madrid puede ser más físico, más profundo, más equilibrado por fuera y más agresivo en las dos áreas. Ha corregido errores evidentes y ha construido una plantilla mucho más coherente que la que terminó la temporada pasada. Mourinho tiene mimbres de sobra para construir su proyecto y que este sea fiable en el día a día, pero la duda es si en las grandes citas volverá a echar en falta la figura de un centrocampista dominante.