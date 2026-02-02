El Madrid rechaza una oferta de la Premier por Fran García

El mercado de fichajes invernal del Real Madrid podría haber tenido un movimiento de última hora. Según reveló la cadena Cope, el conjunto blanco recibió una oferta del Bournemouth para hacerse con los servicios de Fran García. Sin embargo, el área deportiva del club decidió desestimar la operación.

El entorno del jugador confirma que el futbolista veía con buenos ojos una salida para reunirse de nuevo con Andoni Iraola, el entrenador que sacó la mejor versión del lateral durante la etapa en la que coincidieron en el Rayo Vallecano, entre 2020 y 2023.

Fran García celebra un gol con el Madrid / Kiko Huesca

El 'no' del Real Madrid a la salida del futbolista ha sorprendido a los agentes implicados. No se entiende que el conjunto blanco no acepte una oferta de traspaso por un futbolista que apenas ha contado para Álvaro Arbeloa. Desde la llegada del nuevo entrenador, Fran García ha jugado 65 minutos en el duelo copero ante el Albacete y 13 minutos ante el Mónaco en Champions League.

El técnico ha elegido siempre otras opciones por delante del canterano. Por un lado, Álvaro Carreras, cuyo rendimiento no ha sido el esperado en los últimos encuentros. Por otro lado, Eduardo Camavinga, que ha sido desplazado al lateral izquierdo debido a sus problemas para hacerse con un puesto en el centro del campo.

Álvaro Arbeloa conversa con Eduardo Camavinga y Dean Huijsen durante el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / J. J. Guillén / EFE

Fran García ha pasado a ser el tercer lateral izquierdo del equipo y eso que Ferland Mendy ha estado lesionado y que también podría pasar por delante una vez esté recuperado.

En el global de la temporada, el veloz carrilero acumula 14 partidos disputados (8 de ellos como titular) y 700 minutos de juego. La falta de minutos y la cantidad de jugadores que tiene el club en la posición obligará a tomar decisiones en verano.

Por el momento, el Madrid, siempre reacio a hacer operaciones en invierno, únicamente ha realizado el movimiento de la salida de Endrick. El brasileño está teniendo rendimiento inmediato en el Olympique de Lyon, demostrando que en ocasiones una salida a mitad de temporada puede revalorizar a un futbolista y sacar su mejor versión.