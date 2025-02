Un Madrid rabioso se juega la Copa sin ocho titulares

El Real Madrid llega a Leganés rabioso e indignado tras la derrota en casa del Espanyol (1-0), de la que culpa a las decisiones arbitrales y que han desatado la ira del club a través de un duro comunicado. Y lo hace sin ocho titulares para medirse al equipo pepinero en el Municipal de Butarque (21,00 h.), con el que se juega un sitio en las semifinales de la Copa del Rey. Los locales, también blanquiazules como los pericos, llegan de puntillas, también “dolidos” por la derrota ante el Rayo Vallecano (0-1).

Con los justos

Las bajas reducen el favoritismo de los blancos, que llega sin ocho titulares: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger, Camavinga, Bellingham y Mbappé. Eso deja a Ancelotti con 14 jugadores de la primera plantilla, 13 si elimina a Jesús Vallejo con el que no cuenta, lo que le ha obligado a reforzar la convocatoria con nueve canteranos.

Tiene los hombres justos para armar un once con futbolistas del primer equipo, y no le queda otra que incluir a Asencio. No tiene más centrales por las numerosas bajas defensivas tras la caída de última hora de David Alaba, que se suma a la de Rudiger, que se lesionó el sábado en el RCDE Stadium.

Valverde, La duda

El italiano no lo tendrá fácil. Debe valorar si proteger algún jugador como Valverde, que no ha descansado desde que empezó la temporada. En el horizonte aparece el Atlético, con el que se juega el sábado el liderato de la Liga, y el City, en la ida de los dieciseisavos de final de la Champions. El uruguayo es clave en sus esquemas, sobre todo si intenta utilizarlo de lateral derecho para proteger la castigada y limitada línea defensiva que tiene.

El respiro es que tendrá a Vinicius y Rodrygo en ataque, reforzados por Brahim, que minimizan la baja de Mbappé. Aunque podría dar descanso a Rodrygo para meter a Endrick. En caso de dejar a Valverde en el banquillo, sería Güler el que complete la medular junto a Modric y Ceballos. Y es que no tiene más, salvo recurrir a los canteranos.

Fede Valverde, en un partido con el Madrid / EFE

Experiencia

Borja Jiménez tiene las bajas de Franquesa y Cissé. A esto suma las salidas del equipo de Haller, Porozo y Naim, que también les “debilita”. Jiménez sale con la idea de “cambiar el sistema del anterior partido con el Real Madrid”, que perdieron 0-3. Esa “experiencia” le da la oportunidad de corregir los errores cometidos contra los blancos en la Liga. Un derbi de Copa que, según Borja Jiménez, “será entretenido y abierto”. Ante numerosas bajas que tienen los blancos, se abre la posibilidad de equilibrar la contienda, aunque es consciente que el banquillo madridista es potente y capaz de rayar a gran nivel.

Eso sí, el técnico pepinero piensa que tienen poco que perder: “No tenemos presión. Estamos en cuartos de final, lo que es un premio al trabajo bien hecho en lo que va de año”. El Leganés le ha cogido gusto a este tipo de partidos después de derrotar al Atlético y al Barcelona en la Liga para ser un ‘matagigantes’. Un equipo bien construido, que sabe a lo que juega. Por eso, el técnico blanquiazul dice que ha aprendido de aquel 0-3 y piense en un planteamiento que blinde mejor su portería con cinco defensas.