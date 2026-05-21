El Madrid quiere pescar en el City si sale Guardiola

El futuro de Pep Guardiola en el Manchester City no está asegurado. El técnico catalán deja en el aire su continuidad a la espera de “hablar” con su presidente para comunicarle su decisión, algo que podría suceder el próximo domingo. Si se va, el vestuario citizen sufrirá una sacudida ante la posibilidad de que varios jugadores sigan sus pasos. Una situación que llama la atención y que en el Real Madrid siguen con atención.

Rodri, a la espera

En la plantilla del equipo inglés figuran un buen número de jugadores de primera línea que podrían interesar, empezando por el internacional español Rodri. Al madrileño le queda un año de contrato, pero su deseo es volver al fútbol español y el equipo blanco sería un excelente destino.

De momento no hay negociaciones, aunque ambas partes han dejado abierta una puerta a la espera de la llegada de Mourinho, que podría tener la última palabra. De todas formas, Rodri no es el único objetivo que se marcan en el Madrid, hay otros jugadores que interesan como el delantero Haaland, objeto de deseo desde hace varios años.

Haaland y Bernardo Silva

La condición para fichar al noruego es que se fuera una de las dos estrellas ofensivas del equipo, Vinícius o Mbappé. Con ellos no tiene sitio, como no lo tienen Endrick o Gonzalo. Otro problema es el largo contrato que firmó con el City, hasta 2034, lo que obligaría al Madrid a desembolsar una cantidad desorbitada por un jugador cuyo valor de mercado alcanza los 200 millones de euros.

Guardiola con Haaland / EFE

Además de Rodri, en el City hay otros dos centrocampistas que gustan en el Real Madrid, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. El portugués sería del gusto de Mourinho y termina contrato en junio. Ciertas informaciones aseguran que se habría ofrecido al equipo blanco. Su llegada dependería del visto bueno del nuevo técnico madridista por un jugador que cumplirá los 32 años en agosto.

Reijnders y Gvardiol

El holandés Reijnders, 27 años, es también un viejo objetivo del Real Madrid. La temporada pasada sondeó su fichaje preguntando al Milán, pero se adelantó el City a cambio de 55 millones de euros. Tiene contrato hasta 2030 y un precio de mercado de 60 M€, una cifra demasiado alta salvo que el club inglés negocie a la baja después de su discreta campaña.

Por último, otro futbolista muy interesante, el croata Josko Gvardiol. El central sonó para reforzar la zaga blanca hace tres temporadas cuando brilló en el Leipzig. El Madrid no se decidió y volvió aparecer el City para ficharlo por 90 millones de euros. Sus dos primeras campañas fueron buenas con los celestes, aunque en la actual las lesiones han rebajado su protagonismo. Tiene 24 años y encajaría a la perfección en la defensa: es zurdo y se desempeña muy bien en el lateral. El problema es de nuevo su precio, 70 M€ para empezar a negociar.