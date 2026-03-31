El Madrid quiere blindar a Tchouameni hasta 2031

Aurelien Tchouameni fue una de las grandes apuestas del Real Madrid para reforzar el centro del campo. Fue el elegido para reemplazar a Casemiro en la temporada 22-23. Los 70 millones que los blancos ingresaron por el traspaso del brasileño al United, los invirtió en aquel joven jugador francés de 22 años más 10 para cerrar su fichaje con el Mónaco por un precio de 80 M€ más 20 en objetivos.

No tuvo fácil borrar el recuerdo de su antecesor, un jugador táctico cuyo oficio como medio centro conjugaba a la perfección con Kroos y Modric. Tchouameni tardó tres años en asumir el rol que necesitaba el equipo de él. Tocaba fondo en enero del año pasado, cuando el Bernabéu abucheó su nombre al ser anunciado en la previa del partido ante el Celta y cuando saltó a calentar.

Punto de inflexión

El Madrid venía de perder la Supercopa (5-2 ante el Barcelona) y al francés le tocó pagar la cuenta. "Arrancamos, me dan el balón y ahí están los silbidos. En la tele no se ve, pero en mi cabeza pensé, '¿es para mí?' Luego pitan a Lucas Vázquez y dije, 'vale, somos Lucas y yo'", contó y agregó: “Tienes dos opciones: o te caes, o haces tu juego y a medida que sigas haciendo cosas buenas, los silbidos serán cada vez menos. Aquel día hice un gran partido”.

Fue su punto de inflexión en el Real Madrid. A partir de entonces, se ha convertido en el jugador que el club quería para la medular. Es el guardaespaldas de todos, el que ordena al equipo desde el medio centro y el que sale al rescate en los momentos difíciles. Una labor gris pero necesaria en un equipo de corte ofensivo.

La Premier al acecho

Sus actuaciones no pasan inadvertidas y varios clubes le siguen el rastro. Liverpool y United le tientan al considerar que puede ser la pieza ideal para reforzar su medular. Buscan un mediocentro con capacidad defensiva y liderazgo. Las ofertas que manejan son importantes.

Se habla de propuestas salariales muy superiores a las que percibe en el Real Madrid, donde tiene contrato hasta 2028, pero una cláusula prohibitiva de 1.000 millones de euros. El Madrid no lo vendería ni por 140 M€. De hecho, ha iniciado los contactos para negociar una ampliación de tres temporadas y atarlo hasta 2031.