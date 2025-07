El Madrid se queda sin tiempo y hay lío a la vista: "Con la plantilla y el dinero que tienen..."

Uno de los implicados no saldrá muy contento con la resolución del lío que se ha formado con el calendario. A pesar de tener que disputar el Mundial de Clubes hasta las semifinales, Javier Tebas y LaLiga no dieron el brazo a torcer y se negaron a aplazar el primer encuentro de la competición doméstica del Real Madrid.

En su lugar, lo colocaron cerrando la jornada inaugural, el martes 19 de agosto. El Madrid tendría que jugar ese día ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero tanto el club como AFE habrían pedido el aplazamiento, a pesar de la negativa de LaLiga.

El conflicto está servido y en manos del Juez Único, que tendrá que posicionarse y resolver la petición del equipo blanco de aplazar dicho encuentro. Por su parte, Osasuna no tendría inconveniente alguno en que el partido no se disputará ese día, por lo que el único agente en contra es LaLiga.

El problema nace del poco tiempo que tendrá el Real Madrid. A pesar de que se cumplirán las tres semanas de vacaciones previstas en el convenio (los jugadores madridistas tendrán 24 días), el conjunto blanco no llegaría a las tres semanas de pretemporada, algo que AFE solicita.

David Aganzo, presidente de AFE, y Gianni Infantino, en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Futbolistas Españoles. / EFE

Está previsto que el Real Madrid regrese a los entrenamientos el próximo lunes 4 de agosto. De esta forma, si finalmente no se aplaza el partido ante Osasuna, Xabi Alonso solo contaría con 15 días de pretemporada antes de que se iniciara la competición y la rueda de los partidos.

AFE defiende que deberían cumplirse las tres semanas recomendadas de pretemporada, no solo las tres de vacaciones, y que de no hacerlo se estaría poniendo en riesgo la salud de los futbolistas. Ese es el argumento que el sindicato y el Real Madrid han expuesto ante el Juez Único esperando que falle a su favor.

No obstante, LaLiga no está dispuesta a aceptar las peticiones. La competición que dirige Javier Tebas estima que se cumplen las condiciones para jugar el partido, ya que los jugadores tendrán tres semanas de vacaciones, mientras que las tres de pretemporada son solo una recomendación.

Javier Tebas ha sido muy contundente con el Mundial de Clubes / EFE

El presidente de LaLiga ha dejado claro por activa y por pasiva que no está dispuesto a condicionar el calendario de la competición por un torneo organizado por la FIFA con el que él no está de acuerdo. "Nosotros hemos dado ya nuestra opción, la cual es que hay días suficientes para recuperarse, para el descanso que marca el convenio colectivo. El problema no lo crea la liga, lo crea una competición como el Mundial de Clubes, que pone las fechas unilateralmente, que el propio FIFPRO (sindicato de jugadores) se ha quejado", expuso Tebas hace tan solo unos días.

"El PSG juega el 13 de agosto la final de la Supercopa y el 17 de agosto empieza su competición liguera, el Chelsea el 17 de agosto comienza la Premier, y el Real Madrid comienza el 19. Yo creo que hay días suficientes. El Real Madrid, con la plantilla que tiene, con el dinero que ha ingresado en el Mundial, por unas horas no debería plantear ningún problema", añadió el presidente de LaLiga al respecto, dirigiéndose directamente al equipo blanco.

Ahora mismo todo depende del Juez Único de Competición, que pertenece a la RFEF y tiene potestad superior que LaLiga. Todo hace indicar que le dará la razón al equipo blanco, por lo que la encrucijada estará entonces en encontrar una fecha para que se juegue el partido. De momento, solo queda esperar.