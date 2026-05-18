El Madrid se queda sin líderes: siete capitanes en siete años

La despedida de Dani Carvajal este domingo del Bernabéu completa una de las casualidades más rocambolescas de los últimos años en el Real Madrid. El conjunto blanco encadenará siete temporadas consecutivas estrenando capitán, una anomalía histórica.

De hecho, parte de los problemas del Madrid esta temporada se explican desde esta perspectiva. El vestuario se ha quedado sin líderes y no hay nadie con autoridad suficiente para calmar las aguas y controlar los egos. Ahora se marcha Carvajal y el futuro del brazalete está en el aire.

La maldición del brazalete

Desde la salida de Sergio Ramos en 2021, ningún primer capitán ha conseguido mantenerse más de un curso con el brazalete. Marcelo, Benzema, Nacho, Modric y ahora Carvajal han ido heredando el liderazgo para despedirse apenas un año después. Así, tras el anuncio oficial de la salida del lateral, el Real Madrid arrancará la temporada 2026/27 con su séptimo capitán distinto en siete años.

El primero en abrir esta cadena fue Sergio Ramos. El central sevillano tenía sobre la mesa una oferta de renovación, pero las negociaciones se tensaron durante meses. Ramos pedía un contrato de más duración, mientras Florentino Pérez mantenía firme la política del club: los futbolistas mayores de 30 años renuevan temporada a temporada. Cuando el capitán aceptó finalmente las condiciones, el Madrid le comunicó que la oferta ya había expirado.

Tras su salida, el brazalete pasó a Marcelo. El brasileño ya había perdido protagonismo deportivo y durante gran parte de la temporada 2021/22 tuvo un papel secundario. Sin embargo, el destino le reservó una despedida perfecta: levantar la Champions de las remontadas como capitán del Real Madrid. Después de conquistar la decimocuarta Copa de Europa, Marcelo se marchó rumbo a Grecia tras 15 años en el club.

El siguiente en asumir el liderazgo fue Karim Benzema. El francés venía de ganar el Balón de Oro y de firmar la mejor temporada de su carrera, pero el fútbol saudí irrumpió con fuerza en el verano de 2023. El Al-Ittihad puso sobre la mesa una oferta astronómica e irrechazable para un delantero que ya había cumplido todos los objetivos posibles en el Bernabéu.

El relevo lo tomó Nacho Fernández. Después de toda una vida vestido de blanco, el central cumplió el sueño de levantar la Champions como primer capitán en Wembley. Sin embargo, también entendió que había llegado el momento de salir y aceptó una oferta de Arabia Saudí para cerrar su carrera lejos de Europa.

Nacho Fernández con el Real Madrid / Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press

Después llegó Luka Modrić. A sus 39 años, el centrocampista seguía teniendo peso dentro y fuera del campo, pero el paso del tiempo terminó siendo inevitable. El Madrid decidió iniciar definitivamente una nueva era en el centro del campo y Modric puso rumbo al Milan, donde ha demostrado que el conjunto blanco se equivocaba.

El futuro capitán, en el aire

Tras la salida de Carvajal, el próximo capitán del Real Madrid está en el aire. Según el protocolo, debería ser para Fede Valverde, pero los últimos acontecimientos dejan al uruguayo con muchas opciones de dejar el Madrid. Además, no parece la mejor opción para representar al conjunto blanco.

Federico Valverde con el brazalete del Real Madrid / EPE

El siguiente en la lista sería Thibaut Courtois. El belga sí que tiene los galones para llevar el brazalete, pero algunas informaciones desde la capital apuntan a que el Madrid podría cambiar la manera de elegir al capitán. Por ahora, si no cambia nada, el siguiente cuarteto de capitanes será: Valverde, Courtois, Vinicius y Rodrygo. El séptimo capitán en siete años.