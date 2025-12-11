El Madrid se queda sin Brahim Díaz

Xabi Alonso está viviendo sus momentos más críticos como entrenador del Real Madrid y lo vivirá con muchas bajas. Los blancos tienen hasta seis jugadores lesionados, entre ellos media defensa, pero este miércoles por la mañana se le ha sumado una nueva baja confirmada.

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, ha dado la lista oficial para la Copa de África que se jugará este mes de diciembre y enero. Entre sus futbolistas, el marroquí ha convocado a Brahim Díaz para jugar el torneo en su país y el Madrid sabe que lo perderá durante algunos encuentros.

Se podría perder 8 partidos

Los partidos se jugarán en nueve estadios distribuidos en seis ciudades (Rabat, Casablanca, Tánger, Marrakech, Fez y Agadir). En principio, durante el torneo se disputarán cuatro jornadas de liga, de la 17.ª (21/12) a la 20.ª (18/1). Por lo que, si Marruecos llega a la final, Brahim se podría perder cuatro partidos de Liga, uno o dos de Copa del Rey y uno o dos de Supercopa de España. Hasta ocho encuentros.

La normativa FIFA obliga a liberar a los jugadores unos 14 días antes del inicio de una competición continental, aunque en la última AFCON se pactó una mayor flexibilidad para que pudieran seguir compitiendo unos días más con sus clubes. Por tanto, aún está en duda la participación del marroquí en los siguientes encuentros hasta el 21 de diciembre, aunque, según apuntan desde la capital, se marchará tras visitar Mendizorroza este mismo finde.

La selección marroquí es una de las grandes favoritas para levantar el título en su propio país. Marruecos fue semifinalista del pasado Mundial en Catar y quiere reconquistar un título que no ganan desde 1976. Casi 50 años de sequía que los ciudadanos de Marruecos esperan que termine este mes de enero.

El Real Madrid sabe que lo más normal es que se quede varios partidos sin su extremo. Por tanto, los blancos perderán a Brahim por un mínimo de dos encuentros (si quedan eliminados en fase de grupos), aunque la ronda clave para saber si llega a la Supercopa de España serán los octavos de final. Si Marruecos supera esa ronda, el extremo no podrá viajar con sus compañeros a Arabia Saudita para jugar el torneo.