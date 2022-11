El Madrid puja por Endrick bajo el síndrome de Neymar y Mbappé

El club blanco está en la carrera por llevarse a la joya brasileña como lo estuvo por los dos delanteros que acabaron en el Barça y el PSG Una experiencia traumática que le obliga a estar alerta y echar el resto si quiere ganar la puja ante equipos con los mismos o más recursos

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tuvo casi cerrados los fichajes de Neymar y Mbappé, pero de la noche a la mañana se diluyeron para acabar en equipos rivales como son el Barcelona y el PSG, respectivamente. Dos experiencias traumáticas que ahora le obligan a estar alerta en la carrera abierta por llevarse a Endrick Felipe Moreira de Sousa, la nueva joya brasileña de 16 años a la que pretenden los mejores equipos europeos. Un delantero centro con estrella cuya proyección le augura un futuro inmejorable.

El entorno madridista es optimista y muchos ven al brasileño vestido de blanco cuando cumpla los 18. Lo mismo que con Neymar, al que tuvo a prueba en marzo de 2006 e incluso hizo ficha, pero regresó a Brasil donde siguió creciendo para acabar fichando por el Barcelona. “Había muchos clubes que querían que fuera con ellos. Pero desde niño quise jugar en el Barça y seguí a mi corazón. Pude ir al Madrid, no me acuerdo de más equipos. En el último momento tuve que elegir entre los dos y fui al Barcelona”, confesó el jugador el mes pasado ante el juez en el juicio sobre su traspaso al club azulgrana.

CONTRAATAQUE DEL PSG POR EL BRASILEÑO

El caso de Mbappé es más reciente. Tenía un compromiso verbal con el Real Madrid que rompió en el último momento cediendo a las presiones del entorno empezando por el ex presidente de la República Nicolas Sarkozy, y el presidente Emmanuel Macron que intercedieron por el PSG. El primero, por su estrecha relación con Nasser Al-Khelaifi, y el segundo justificó así su intromisión: “Hablé con Mbappé para aconsejarle que se quedara, mi papel es defender al país”. Y Se quedó. El PSG le cubrió de oro y le concedió voz para elaborar el proyecto que quería a su alrededor, pero no voto como se ha visto en los últimos meses y que han disgustado al jugador.

Dos experiencias negativas que el Real Madrid no olvida y que espera no volver a vivir con Endrick. Sin embargo, no lo va a tener fácil porque el PSG se ha metido de lleno en la batalla por ficharlo según desveló ‘O’ Globo’. El club francés estaría negociando con el Palmeiras para cerrar el traspaso. Ofrecería 80 millones de euros, 20 más del valor de su cláusula de salida. Serían 50 fijos más 30 variables, oferta que atrae al equipo brasileño. Los parisinos aspiran cerrar cuanto antes la operación para dejar atrás el interés del Madrid. Los blancos no tiran la toalla y pelearán su fichaje, aunque temen que ocurra lo mismo que en sus dos anteriores experiencias y que el jugador rechace acabar de blanco.