El Madrid tiene un problema con Bellingham: más feliz con Inglaterra

Jude Bellingham está dejando su sello en el Mundial con la selección inglesa, convirtiéndose en el referente del juego ramplón de un equipo que no acaba de convencer. Sin embargo, el centrocampista del Real Madrid se está echando el equipo a la espalda para gestionar el juego, asistir y marcar goles.

Referente ingles

Ha conseguido dos goles y ha dado una asistencia de los seis que lleva su selección en tres partidos. Ante Croacia desatascó el encuentro marcando el 3-2 y contra Panamás volvió a deshacer las tablas con el 0-1. Después, asistió a Kane para que sentenciase el marcador haciendo el 0-2, el tercer tanto del delantero del Bayern en el torneo.

Bellingham ha hecho una temporada gris en el Real Madrid, lo que provocó que Tuchel, seleccionador inglés, no lo llamara en la segunda ventana tras perderse la primera por lesión. En la tercera le convocó, fue suplente en el primer partido y titular en el segundo, y la cuarta volvió a perdérsela por lesión.

Thomas Tuchel habla con Jude Bellingham durante un partido / Agencias

Eso llevó a que el técnico alemán dejase en el aire su convocatoria para el Mundial, pero finalmente contó con él tras mejorar su rendimiento en la recta final del curso. Ha llegado en plena forma al torneo y está encontrando su mejor versión en un equipo al que se le acusa de falta de creatividad en la medular, en la que el madridista está siendo el más destacado.

Jugar más alto

Pregunta por qué se le ve más feliz y con más confianza ahora que en su equipo, contestó que “no es una cuestión de confianza”, y se ciñó a su posición sobre el campo: “En el Real Madrid juego un poco diferente, más bajo. En Inglaterra lo hago de 10 o 8 más alto, pero a mí me da igual donde juegue, lo que quiero es jugar bien para mi equipo".

El problema que tiene en el Real Madrid surge desde la llegada de Mbappé. El francés es fijo arriba junto a Vinícius más un tercer atacante. Tiene más competencia que en su primer año. En las dos últimas temporadas, 24-25 y 25-26, ha marcado 23 goles (15+8), los mismos que en el año de su debut, 23-24, en la que jugó por detrás de Vinícius y Rodrygo, que le permitía llegar al área rival con más libertad (23 goles).