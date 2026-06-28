Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialMessiHorario MotoGPSalinasNico Williams Yeremy PinoPróximo partido EspañaKilian JornetJosué CaicedoHorario F1Mercado Fichajes hoyMundial DirectoGales - EspañaBandera EspañaCoeficientes reductoresJubiladosManolo LamaClasificación Terceros MundialEliminados MundialCuándo pelea McGregorEspaña - AustriaMáximos goleadores EspañaGrand Départ Tour BarcelonaFase Grupos Mundial resultadosGoleadores Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Real Madrid

El Madrid tiene un problema con Bellingham: más feliz con Inglaterra

Está siendo el jugador más destacado de su selección en el Mundial, y lo achaca a jugar “más alto que en el Real Madrid”, donde lo hace “más bajo” de posición

Bellingham: "Siento la responsabilidad de intentar llevar al equipo a otro nivel"

Bellingham: "Siento la responsabilidad de intentar llevar al equipo a otro nivel"

Bellingham: "Siento la responsabilidad de intentar llevar al equipo a otro nivel" / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

Jude Bellingham está dejando su sello en el Mundial con la selección inglesa, convirtiéndose en el referente del juego ramplón de un equipo que no acaba de convencer. Sin embargo, el centrocampista del Real Madrid se está echando el equipo a la espalda para gestionar el juego, asistir y marcar goles.

Referente ingles

Ha conseguido dos goles y ha dado una asistencia de los seis que lleva su selección en tres partidos. Ante Croacia desatascó el encuentro marcando el 3-2 y contra Panamás volvió a deshacer las tablas con el 0-1. Después, asistió a Kane para que sentenciase el marcador haciendo el 0-2, el tercer tanto del delantero del Bayern en el torneo.

Bellingham ha hecho una temporada gris en el Real Madrid, lo que provocó que Tuchel, seleccionador inglés, no lo llamara en la segunda ventana tras perderse la primera por lesión. En la tercera le convocó, fue suplente en el primer partido y titular en el segundo, y la cuarta volvió a perdérsela por lesión.

Thomas Tuchel habla con Jude Bellingham en el duelo ante Ghana

Thomas Tuchel habla con Jude Bellingham durante un partido / Agencias

Eso llevó a que el técnico alemán dejase en el aire su convocatoria para el Mundial, pero finalmente contó con él tras mejorar su rendimiento en la recta final del curso. Ha llegado en plena forma al torneo y está encontrando su mejor versión en un equipo al que se le acusa de falta de creatividad en la medular, en la que el madridista está siendo el más destacado.

Jugar más alto

Pregunta por qué se le ve más feliz y con más confianza ahora que en su equipo, contestó que “no es una cuestión de confianza”, y se ciñó a su posición sobre el campo: “En el Real Madrid juego un poco diferente, más bajo. En Inglaterra lo hago de 10 o 8 más alto, pero a mí me da igual donde juegue, lo que quiero es jugar bien para mi equipo".

Noticias relacionadas y más

El problema que tiene en el Real Madrid surge desde la llegada de Mbappé. El francés es fijo arriba junto a Vinícius más un tercer atacante. Tiene más competencia que en su primer año. En las dos últimas temporadas, 24-25 y 25-26, ha marcado 23 goles (15+8), los mismos que en el año de su debut, 23-24, en la que jugó por detrás de Vinícius y Rodrygo, que le permitía llegar al área rival con más libertad (23 goles).

TEMAS

Añádenos en Google