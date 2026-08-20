El Madrid tiene un problema con Asencio

El Real Madrid le ha regalado a Mourinho seis fichajes para su vuelta, pero el portugués sigue buscando al menos otro central. A pesar de sus palabras en El Chiringuito, el entrenador blanco no cuenta con Raúl Asencio y quiere buscar un recambio para contar con cinco centrales de garantías.

El canterano se ganó un puesto en la primera plantilla hace dos temporadas y el Madrid rápidamente lo renovó para retenerlo. El canario, eso sí, pasó a cobrar un sueldo que ahora mismo es el principal problema para sacarlo del club. Según Capology, Asencio cobra unos seis millones de euros brutos al año. Unas cifras que lo sitúan por encima de piezas como Güler o Endrick y casi a la altura de Brahim o Álvaro Carreras.

Mourinho no quiere a Raúl Asencio / EFE

La pasada temporada de Asencio fue bastante mala. Perdió la titularidad ante un Huijsen muy flojo y pasó a ser el último central de la plantilla, incluso por detrás de Alaba. Este verano el Madrid se consiguió sacar el sueldo enorme del austríaco, pero sigue esperando poder hacer lo mismo con el canario. De hecho, según informó AS, Mourinho le ha comunicado directamente que no cuenta con él y que se busque un nuevo club. Pero por ahora, Jorge Mendes no encuentra ningún equipo dispuesto a pagar traspaso o a pagar su sueldo.

Mourinho quiere centrales de garantía

La posición de central fue una de las más problemáticas la temporada pasada para los blancos. De sus cinco centrales, tres tuvieron muchos problemas de lesiones y los otros dos tuvieron un nivel muy por debajo de lo esperado. Este curso solo ha habido un cambio en esa posición: la llegada de Konaté por la salida de Alaba.

El francés llega tras una de sus peores temporadas de su carrera, aunque se espera que parta de titular en los primeros partidos oficiales junto a Huijsen. Precisamente, Mou confía en volver a recuperar el nivel del hispano-neerlandés. Aunque hay más dudas con el estado físico de Rüdiger y Militao. Los dos están físicamente muy mermados y llevan temporadas perdiéndose muchos encuentros por lesión. Eso sí, si Militao está bien, será titular indiscutible.

Para evitar estas incógnitas, Mourinho querría fichar un quinto central o incluso un centrocampista para mejorar la medular. Pero el principal problema son las fichas disponibles. Si no sale nadie, no puede entrar. En Madrid estarían encantados de dar salida a Asencio y a un centrocampista para acometer dos nuevos fichajes, pero por ahora no hay manera. Mendes sigue trabajando para buscar ofertas para Asencio, pero si no se desbloquea esta operación, no se podría activar la de buscar otro central.