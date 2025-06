El Madrid tiene prisa: la era de los 'clausulazos'

El Real Madrid ha roto con una de las señas de identidad de su política de fichajes en los últimos años: la paciencia. Acostumbrado a esperar el momento adecuado para cerrar grandes incorporaciones, aprovechando contratos que expiraban o el deseo de los jugadores de vestir de blanco, esta temporada el club ha virado de forma clara. La necesidad de resultados, el efecto del Mundial de Clubes y el sabor amargo de un nuevo curso sin títulos importantes han empujado al club a tirar de cartera sin contemplaciones.

La última vez que Florentino Pérez pisó el acelerador fue en verano de 2023, tras el ‘nadaplete’ del curso anterior. Entonces, el club se gastó 143 millones para renovar la plantilla y se llevó a Bellingham por 103 más variables. Además, arrebató a Arda Güler al Barça cuando el fichaje del turco parecía cerrado. Fue un golpe de efecto, ya que el año siguiente ganaron la decimoquinta. Pero en ese mercado aún se buscaban oportunidades y negociaban desde la posición de fuerza que ha construido el club en la última década.

Este verano, sin embargo, el guion ha cambiado de forma radical. El Real Madrid, que no ha ganado ni la Liga ni la Champions ni la Copa del Rey y que ha caído cinco veces ante el Barça esta temporada, ha decidido no esperar más. Los fichajes se han adelantado y, sobre todo, se han cerrado a golpe de cláusula.

Huijsen, durante el partido frente a Francia / AP

Dean Huijsen (58 millones), Álvaro Carreras (52) y Franco Mastantuono (45) aterrizarán en el Bernabéu, por ahora el único confirmado es el central, pero los otros dos no tardarán mucho en caer. En todos los casos, el Madrid ha acordado pagos en varios plazos, pero ha optado claramente por el camino más directo: pagar lo que cuesta. Con la única excepción de Trent Alexander-Arnold. En total, 155 millones de euros antes de que arranque julio. Es una inversión que ya supera con holgura el gasto del verano anterior y que sitúa a este mercado como el más caro del club desde 2019, cuando se gastaron 361 millones en una ventana récord.

Además, si los blancos deciden ir a por Nico Paz volverán a ejecutar una cláusula, en este caso la de recompra que tienen por ocho millones de euros.

Este cambio de estrategia no es casual. Por un lado, el Mundial de Clubes 2025 obliga al Madrid a reforzarse con urgencia, por otro lado, el mal curso deportivo ha encendido las alarmas en los despachos: no se puede permitir otra temporada similar y se debe arrancar con fuerza la etapa de Xabi Alonso.

Equipos que no necesitan vender

El motivo de los 'clausulazos' es sencillo: el Madrid necesita jugadores ya y los clubes a los que va a pescar no necesitan vender. El Bournemouth, como todo club de la Premier League, está forrado. Las cantidades que se mueven en la liga inglesa no son normales y tras la explosión de su central no dudaron en pedir la integridad de la cláusula al club blanco.

Xabi Alonso, junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en su presentación como nuevo entrenador blanco. / REAL MADRID

El Benfica ya sabemos que es un club vendedor y que sabe vender bien a sus estrellas. Con Carreras lo están demostrando, ya que al Real Madrid le está costando mucho cerrar la operación. Los blancos no querían llegar a los 50 'kilos' y los terminarán superando para que el lateral llegue antes del Mundial de Clubes.

Y finalmente, aunque la liga Argentina no esté en su mejor momento financiero, River Plate tiene mucho dinero. La venta de Echeverri al Manchester City por 20 millones de euros sigue siendo importante en el club millonario (nunca mejor dicho) que es uno de los más saneados del continente. Por eso, y viendo la oferta del PSG, River decidió no moverse de la cláusula para vender a su nuevo joven talento por 45 millones de euros.