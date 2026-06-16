¡El Madrid prepara otro gran golpe de mercado para su defensa!

El Real Madrid no para. Tras los fichajes de Dumfries, Konate, Cucurella y el más que probable de Bernardo Silva, el club blanco está a la espera de cerrar un nuevo golpe de mercado con el fichaje de un central top de la Premier League. En las últimas semanas habían sonado muchos nombres para incorporar un nuevo central, pero 'The Athletic' asegura que el portugués del Manchester City Ruben Días estaría cerca de fichar por el Madrid en este mercado. Días, que también está representado por Jorge Mendes, habría pedido ya salir y el City, club que se ha hecho con el fichaje del prometedor central Hermann Malonga, del PSG.

Ruben Días fichó por el City en el 2020 a cambio de 75 millones de euros. Renovó a largo plazo en el 2025, pero todo indica que quiere dar por acabado su ciclo exitoso en la Premier League una vez Pep Guardiola ha abandonado el club este verano. El City está realizando una amplia reestructuración de plantilla y renovará a Gvardiol en la posición de central, pero podría permitir la salida de Días si llega la oferta adecuada.

El central tiene una tasación de 55 millones de euros, aunque el City está abierto a negociar. Y en el Madrid desean un central con experiencia internacional para apuntalar la defensa en la que ya ha renovado Rudiger y Konate llegará para ser titular en el perfil izquierdo. Mourinho había pedido el fichaje de un central más ya que no se acaba de fiar de Huijsen y cree mucho en el potencial de Días, un futbolista que se formó en el Benfica y que lleva años a un gran nivel defensivo.

La posible llegada de Días sí que motivará algunas salidas como la de Asencio, futbolista que no entra en los planes de presente y futuro de la entidad blanca. El Madrid está buscando un traspaso del canterano para hacer caja y también desean desprenderse del lateral Fran García. Si finalmente ficha Días, el Madrid podría completar la plantilla con un mediocentro organizador, figura que es prioridad absoluta para Mourinho.