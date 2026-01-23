El Madrid prepara con buena cara su próximo compromiso liguero ante el Villarreal

Tras la euforica goleada en Champions por 6-1 ante el Mónaco, el Real Madrid de Arbeloa respira y coge impulso después de haber dejado a un lado todos sus males. En el último entrenamiento antes de enfrentarse al Villarreal en la jornada 21 de liga, la plantilla se mostró alegre y confiada en sus horas previas a viajar a Castellón, con un Rodrygo recuperado de sus problemas físicos. La liga —y más tras el pinchazo del Barça en Anoeta—, es una de las dos posibilidades que tiene el Real Madrid de tocar metal esta temporada, a la que se agarra como un clavo ardiendo.

EL BELLINGHAM MÁS SONRIENTE

La sesión previa al partido frente a los groguets nos trajó al Bellingham más bromista, que tras ganarse a todo el Bernabéu con una celebración en la que se mofaba de los rumores purulados por las redes sobre su activo ocio nocturno, no paró de reírse y de gastar bromas a sus compañeros. Tanto es así, que cuando le intentaron hacer un caño en uno de los rondos, se lo tomó de buena manera respondiendo "¿dónde vas tú?".

Por otra parte, vimos a Pintus, como de manera habitual, dirigiendo la activación, con un Álvaro Arbeloa observador y pensativo. El entrenador blanco conversaba con su cuerpo técnico mientras mostraba especial atención en sus jugadores, en los que se incluían Manuel Ángel, Cestero y Diego Aguado, tres canteranos de su confianza por los que no esconde su debilidad.

Un entrenamiento con pocas novedades. Sin Trent, Militao, Rüdiger y Mendy ausentes por lesión. Quién sí está de vuelta, es Brahim, que entrenó como uno más y también podrá estar presente este sábado. Un partido de exigencia en el que, de empatar o ganar a un Villarreal, que suma 25 de 30 puntos posibles en casa, aunque llega algo tocado tras dos derrotas consecutivas en Liga y Champions, recuperará la primera posición de la tabla momentáneamente.