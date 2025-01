El Madrid ya sabe el precio de Alexander Arnold para enero

La grave lesión que sufrió Dani Carvajal en su rodilla ha trastocado todos los planes del Real Madrid. Lucas Vázquez se ha erigido como la única alternativa real para Carlo Ancelotti en el lateral diestro del equipo, donde circunstancialmente también puede actuar Fede Valverde. En pleno mercado de fichajes de invierno, el club blanco sigue debatiendo si debería reforzar esta posición hasta el final de la temporada con un nombre que destaca por encima del resto: Trent Alexander-Arnold.

El futbolista del Liverpool finaliza su contrato en Anfield el 30 de junio, pero no le dejarán salir fácilmente de la Premier League: es el lateral diestro del líder de Inglaterra. Ahora bien, los 'reds', sabedores de que no renovará, tampoco quieren dejarle marchar gratis en verano. Según informó 'As', el Real Madrid ofreció 15 millones de euros en la víspera de Nochevieja, pero el Liverpool ni tan siquiera escuchó la oferta. La citada información añade que ahora los blancos se plantean subir algo la oferta, hasta los 20 'kilos'.

No obstante, 'El Chiringuito de Jugones' informó este martes la cifra por la que el Liverpool dejaría salir a Trent Alexander-Arnold este mes de enero: una horquilla que oscila entre los 35 y los 40 millones de euros. Está claro que la oferta y la demanda están lejos de encontrar un punto de convergencia.

No obstante, 'As' también apunta otros nombres que mantiene el Real Madrid en la recámara por si, finalmente, decide abordar la incorporación de un 'parche' en el lateral hasta final de temporada. Álex Jiménez, canterano de La Fábrica, fue traspasado al AC Milan por cinco millones y ahora el club madridista sondea su regreso en calidad de cedido. También citan al sevillista Juanlu Sánchez, quien no está teniendo minutos con Garcia Pimienta en el Sánchez-Pizjuán.

Opciones como las de Dumfries, Pedro Porro, Frimpong, Pavard o Aramburu están, prácticamente, descartadas por cuestiones económicas. Y en estas, Aurier sigue sin tener equipo y podría llegar como agente libre. Las dos palizas endosadas por el Barça (0-4 en Liga y 2-5 en Supercopa) abren el debate sobre la llegada de un lateral, pero no existe consenso entre 'staff' técnico y directiva. ¿La fecha límite? El lunes 3 de febrero a las 23:59 horas.