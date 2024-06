¡El Madrid pone a la venta a Fran García!

Fran García sería el descartado en caso de que el Real Madrid fiche a Alphonso Davies este verano. El pulso entre el presidente del club Florentino Pérez, que quiere al canadiense, y el entrenador Carlo Ancelotti, que apuesta por la continuidad de Ferland Mendy, al que le queda un año de contrato, provoca el daño colateral a Fran García, al que habrían puesto a la venta, según afirma ‘Fichajes. Net’.

Fran García brilló en el Rayo Vallecano / Efe

El club blanco habría tasado el traspaso del jugador en 12 millones de euros, pese a que su valor de mercado es de 15 M€, según ‘Transfermarkt’. Fran García, 24 años y contrato hasta 2027, fue recuperado por el club tras dos excelentes temporadas en el Rayo Vallecano. El Real Madrid lo traspasó al equipo franjirrojo por dos millones de euros, pero se quedó con el 50% de sus derechos para recuperarlo por cinco y no los 10 que figuraban en su cláusula.

Puñal en ataque

Ancelotti ha dejado claro que no confía en las condiciones del lateral izquierdo de la cantera madridista, al que solo ha utilizado como recurso de urgencia cuando Mendy no estaba en condiciones de jugar por lesión. Incluso puso a Camavinga en esa posición antes que a él, pese a que sus actuaciones estuvieron a la altura. Incluso mucho mejor que el francés en tareas ofensivas, siendo un puñal por la izquierda con cinco asistencias frente al casillero a cero de su compañero.

El técnico italiano nunca apostó por él. No confía en sus condiciones defensivas. Nunca valoró que ha sido su primera temporada en un equipo donde existe máxima exigencia y en el que necesitaba minutos para acoplarse al estilo de juego. Ha sido titular en 19 partidos, 33 Mendy. El galo que se perdió once partidos: 10 por lesión y uno por sanción. En minutos, el canterano no llega a los 1.700 mientras que el galo ha pasado de los 2.800.

Entrenamiento de Fran García con la selección española / Efe

De la selección al banquillo

De la Fuente le llamó a la selección en la primera ventana de septiembre. Coincidió con el arranque de temporada, cuando Mendy estaba lesionado y Ancelotti puso al canterano de titular en los cinco primeros partidos de Liga, con cinco victorias. A partir de ahí, fue desapareciendo de las alineaciones habituales y el seleccionador nacional acabó olvidándose de él a no tener minutos en su equipo.

Si Fran García es traspasado este verano, la representación de jugadores españoles en la primera plantilla madridista se quedará en tres, porque al lateral se suman la marcha de Nacho y Joselu. Además, es otra demostración de la condena a la que están sometidos los canteranos blancos, con dos representantes únicamente en el primer equipo: Carvajal y Lucas Vázquez, aunque este último debe confirmar que renueva una temporada más.