El Madrid pone en venta a Camavinga: clave para traer a Rodri

El Madrid empieza a necesitar ventas para dar acomodo al último impulso de fichajes de este mercado. El club blanco ya ha comunicado al entorno de Camavinga que está dispuesto a abrirle la puerta ya que no gozará de muchos minutos en el próximo proyecto deportivo y priorizan su salida. El centrocampista francés, por ahora, ha sido reacio a marcharse pero la situación es clara y el Madrid estaría dispuesto a aceptar propuestas de 60 millones de euros por él. La llegada de Rodri, con un acuerdo con el jugador, estaría pendiente de este movimiento aunque en la rampa de salida podría haber más jugadores: Asencio, Thiago Pitarch y Gonzalo también estarían en la rampa de salida.

Los últimos golpes de mercado obligan al Madrid a mover ficha ante el overbooking de futbolistas de la primera plantilla. Florentino Pérez ha afrontado una amplia remodelación y ahora toca ingresar para cuadrar cifras y para dar entrada, al menos, a un fichaje más. La planificación es posición por posición y solo entrarán futbolistas a medida que vayan saliendo algunas piezas en el tablero. Y Camavinga es la absoluta prioridad de venta.

El Madrid cuenta con el interés de varios equipos de la Premier por Camavinga, especialmente el Manchester United. El club inglés estaría dispuesto a pagar unos 60 millones de euros por el internacional francés y están a la espera del OK del jugador para avanzar en las negociaciones. Es una operación clave para dar espacio salarial a Rodri y también completar el nuevo centro del campo. El capitán de la selección española estaría de acuerdo desde el pasado viernes con el club blanco y el dinero de la operación Camavinga se destinaría prácticamente de forma total a firmar al pivote del Manchester City.

El club blanco también quiere dar salida a Asencio. Tiene ya a cinco centrales en plantilla y el canterano no va a jugar mucho. Por el momento, Asencio es muy reacio a marcharse y en España tiene algunas opciones de cesión aunque el Madrid prefiere concretar una venta. El delantero Gonzalo también tiene ofertas y su futuro estaría sentenciado si Vinicius se queda, mientras que por Thiago Pitarch se están estudiando propuestas de cesión o de venta con opción de recompra.