El Madrid pone precio a Vinicius: "Es muy difícil imaginarlo allí la próxima temporada"

La tormenta de Vinicius sigue aumentando. Los rumores sobre su salida del Real Madrid llevan varios meses sobre el cielo de la capital, pero tras la polémica del Clásico todo se incrementó. La relación entre el brasileño y Xabi Alonso no es la mejor, y todo esto más su renovación estancada podría terminar con Vini fuera de Madrid.

Florentino también se plantó con él y no quiere ceder a sus pretensiones en la renovación. Vinicius quiere cobrar como Mbappé, algo que la cúpula blanca no va a permitir. Todo esto suma un cóctel que no tiene pinta de terminar muy bien. De primeras, el futbolista ha bajado mucho su rendimiento. De casi ganar el Balón de Oro a no ser decisivo para el equipo.

Vinicius Jr gesticulando en un partido con el Real Madrid / Getty Images

Según informó Sacha Tavolieri, periodista de SkySports, el Real Madrid ya le ha puesto precio a su futbolista. Viendo que termina contrato en 2027 y que la renovación tiene mala pinta, los blancos esperan sacar un rédito económico. El precio sería de 150 millones de euros.

Hay que recordar que el fútbol árabe va detrás de Vinicius y que le ofrecieron ser el deportista mejor pagado del mundo con 1.000 millones de euros. En ese momento, no llegó ninguna oferta oficial al club, pero se hablaba de unas cifras en torno a los 300 kilos. Un precio que, según informaron desde la capital, el Madrid hubiese rechazado y que ahora ya ha bajado a la mitad. Todo ha cambiado muy rápido.

"Es muy difícil imaginar a Vinicius todavía en Madrid la próxima temporada"

De hecho, la situación está tan tensa que Tavolieri explica que una fuente muy cercana al vestuario del Real Madrid habría comentado que "es muy difícil imaginar a Vinicius todavía en Madrid la próxima temporada".

El Madrid tiene que decidir. Si cede a las pretensiones de los agentes del brasileño, se podría romper el equilibrio económico que ha creado Florentino Pérez. Si no cede, se la juega a que Vinicius se marche gratis en 2027 con las pretensiones de Arabia Saudí y el poder económico de la Premier League al acecho.

Xabi Alonso y Vinícius, al final del partido. / ADAM VAUGHAN / EFE

Mientras tanto, Xabi Alonso debe recuperar al mejor Vincius, algo clave para conseguir los retos de esta temporada. En los últimos dos tropiezos, el brasileño ha sido de lo poco salvable del Madrid, pero aun así, sigue muy lejos de su mejor versión.