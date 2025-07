El Madrid pone precio a Rodrygo y el Liverpool entra en escena

La tormenta que rodea a Rodrygo Goes no deja de crecer. El brasileño ha quedado relegado a un papel testimonial en el Mundial de Clubes y ha perdido protagonismo en el nuevo proyecto de Xabi Alonso.

Fue titular en el debut ante el Al-Hilal, pero desde entonces apenas ha disputado 95 minutos en cinco partidos, sin pisar el césped en la dura eliminación contra el PSG (4-0). Un mensaje claro del técnico: hoy por hoy, no entra en sus planes prioritarios y está por detrás de Mbappé, Vinicius, Gonzalo y Brahim.

Esta pérdida de protagonismo ha agitado el mercado. Arsenal y Bayern Múnich ya habían mostrado interés, pero ahora se ha sumado el Liverpool, según informa el Diario AS.

El Real Madrid ha puesto sus ojos en Konaté y quiere intentar su fichaje este mismo mercado tras las malas actuaciones de Asencio y Rüdiger en el Mundial de Clubes. Con el brasileño de por medio, podría utilizarlo como moneda de cambio para conseguir al central que le queda un año de contrato.

Rodrygo ha tenido un protagonismo muy bajo con el Real Madrid durante el Mundial de Clubes / EFE

Eso sí, el conjunto de Anfield no dará ningún paso hasta resolver el futuro de Luis Díaz, pretendido por el FC Barcelona y Bayern de Múnich. Solo si el colombiano sale, los ‘reds’ lanzarán su ofensiva por Rodrygo. Los bávaros ofrecieron 60 millones por el extremo, aunque siguen lejos de los 80 que pide el Liverpool.

A pesar del revuelo, en las oficinas del Bernabéu no ha llegado ninguna oferta formal. Pero la postura del club es firme: si Rodrygo sale, será por un mínimo de 100 millones de euros, según ha confirmado COPE. A pesar de no tener protagonismo, en el Madrid saben que el extremo tiene mucho mercado y a sus 24 años puede seguir creciendo en valor, por eso no lo regalarán. Además, una gran suma de dinero serviría para tener margen para abordar nuevos fichajes tras cerrar las llegadas de Alexander-Arnold, Huijsen, Mastantuono y posiblemente Álvaro Carreras.

Los jugadores responden a las exigencias de Xabi Alonso / Efe

Por ahora, la decisión está en manos del jugador. Desde su entorno se filtra que su intención es quedarse, pero con una condición clara: quiere minutos, importancia y recuperar su estatus. Si Xabi no se los garantiza, se abrirá la puerta de salida. Una reunión clave se producirá en los próximos días entre club y jugador para aclarar el escenario.

Con clubes de la Premier al acecho y el valor de mercado de Rodrygo cayendo de 110 a 90 millones, la partida por su futuro ha comenzado.