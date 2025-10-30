El Madrid pone precio a la cesión de Endrick

Endrick tiene que decidir si se va o no cedido en enero. Su situación en el Real Madrid no es fácil. Le ha salido la competencia de Gonzalo como primer suplente de Mbappé, lo que reduce sus oportunidades de tener minutos. Desde que se recuperó de una lesión, lleva ocho partidos consecutivos en el banquillo y sigue sin debutar esta temporada.

Salario y cuota de traspaso

Su situación ha alertado a muchos clubes que buscan un goleador tras casi tres meses de competición. Varios equipos han llamado a las puertas del Real Madrid para tantear la situación del brasileño, y la respuesta del club es siempre la misma, que decida el jugador. Una vez que Endrick ha empezado a valorar una posible cesión, es el club el que tiene que marcar las reglas.

Si el delantero pide salir, el Madrid aceptaría una cesión hasta final de temporada con un coste de 4,5 millones de euros. Es el dinero que el club tiene que pagar por el jugador en caso de que siga en la plantilla. La cantidad responde a parte de su salario y a sufragar la cuota anual correspondiente a esos seis meses que el club debe afrontar por su traspaso.

Ofertas

El Olympique de Lyon, que estuvo a un paso de fichar a Ceballos el pasado verano, ha dado un paso al frente para adelantarse al resto de equipos. Si Endrick acepta ir a un equipo que está jugando la Champions y en el que tendría hueco, y el club francés acepta las condiciones exigidas por el Real Madrid, el delantero se sumará a la disciplina del equipo galo en enero.

El Manchester United es otro de los que estaría interesado, pero su propuesta sería a coste cero: ofrecería a su al centrocampista Mainoo, 20 años, a cambio de Endrick, según ‘Defensa Central’. Una fórmula que el club descarta además de que el brasileño tendría más competencia en el equipo inglés con Cunha, Sesko y Zirkzee, que en el francés con Satriano, Molebe o Rodríguez.