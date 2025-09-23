El Madrid se pone duro con Vinicius: "Les da igual si se marcha gratis"

Vinicius quiere provocar un terremoto en el Real Madrid por su renovación, pero en la cúpula blanca tienen claro que no van a cometer ningún exceso por él e incluso están preparados para asumir las 'peores' consecuencias.

El brasileño tenía todo acordado y solo faltaba su firma para aumentar su compromiso con los merengues, pero en el último momento, Vini se tiró atrás y pidió mucho más dinero. Quiere cobrar más que Kylian Mbappé.

Vinícius se enfada al escuchar a Xabi explicarle las razones de su sustitución / EFE/Sergio Pérez

Las relaciones están tan tocadas ahora mismo, que el extremo se planteaba marcharse este mismo mercado de enero. El jugador también está molesto con su importancia dentro del equipo, que ha disminuido mucho desde la llegada de Xabi Alonso. Vinicius no ha entendido sus suplencias y sus cambios en los encuentros de esta temporada; el nuevo rey en Madrid es Mbappé y Vinicius cada vez se aleja más de los focos.

El Madrid lo tiene claro: o renueva o se marcha

Con todos estos 'inputs' que llegan del entorno del brasileño, el jugador estaría dispuesto a irse del conjunto blanco. Pero el Madrid no entrará en un pulso con el '7' y le ha dejado las cosas bien claras.

"Al Madrid le da igual lo que haga Vinicius. Las condiciones están estipuladas, así que no hay que discutir nada. Si acepta las primeras, ha renovado y, si quiere ganar más que Mbappé, se tiene que ir en año y medio. El Madrid no va a forzar nada. Costó 45 millones; si quiere irse gratis en año y medio, lo van a aceptar. No quieren a nadie que no quiera estar en el Madrid. Si no quiere renovar, el Madrid no le va a obligar. "No lo ha hecho con jugadores más importantes", informó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'.

La posición del Madrid es clara: o vuelve a aceptar las condiciones ya negociadas en un pasado o que busque una salida. Los blancos incluso están dispuestos a dejarlo salir gratis para evitar que el jugador intente forzar por esa vía.

El 'caso Vinicius' se está enquistando y parece que tiene difícil solución. El jugador pasó de ser el niño mimado del Bernabéu y del palco a ser un problema. El buen nivel de Mbappé no acompaña para lo que pide el brasileño, que mientras el francés se hincha a marcar goles y se ha puesto el equipo a sus espaldas, él va bajando cada vez más su rendimiento. El Madrid no forzará: o renueva o se va. Mismo escenario que produjo las salidas de Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos; ahora la pelota está en el tejado de 'Vini'.