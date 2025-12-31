El Madrid se pone duro con Mastantuono

El Real Madrid quiso correr más de la cuenta con Franco Mastantuono. El argentino llegó al Bernabéu con 18 años recién cumplidos y tras poco más de un año en las filas del primer equipo de River Plate. En Sudamérica demostró que tiene calidad y potencial para ser un gran jugador, pero el salto a Europa está siendo más complicado de lo esperado.

Mastantuono empezó su andadura en el Real Madrid con una confianza completa de la directiva y del cuerpo técnico. Xabi Alonso lo puso de titular en nueve de los primeros 14 encuentros y solo se quedó sin jugar ni un minuto en dos de ellos. Eso sí, uno fue un jarro de agua fría para el argentino: el Clásico ante el FC Barcelona.

Mastantuono, en su debut como titular en el Real Madrid / Associated Press/LaPresse

Era el primer gran partido del mediapunta en Europa, una noche que podría haber sido su momento, pero el tolosarra no le dio ni un minuto. Algo que no gustó nada a 'Mastan'. De hecho, tras ese encuentro a finales de octubre y tras pasar una pubalgia, solo ha jugado 1 minuto en Liga y 66 ante el Talavera en Copa. De ser imprescindible para Xabi a no tener prácticamente oportunidades.

A pesar de estos meses sin jugar en el Real Madrid, no dudan del nivel y el futuro a corto plazo del argentino. Algunos clubes se habían acercado a los blancos para pedir la cesión de Mastantuono, pero la dirección deportiva blanca tiene claro que no se moverá en enero y nunca ha sido contemplada esta opción, según informó Fabrizio Romano.

Oportunidad sin Endrick y Brahim

La salida de Endrick al Olympique de Lyon será el único movimiento que tiene pensado el Real Madrid en este mercado. La idea inicial es no mover ninguna pieza más. Ni recuperar a Nico Paz, ni ceder a Mastantuono, ni buscar otro central en el mercado tras la plaga de lesiones. Los blancos cierran la puerta a fichar en enero y la plantilla se quedará tal y como está.

Aunque Mastantuno tendrá su oportunidad estos siguientes partidos sin Brahim Díaz. El marroquí suele ser el primer cambio de Xabi Alonso en la mayoría de partidos, ese jugador número 12 o 13. Pero el extremo estará durante gran parte del mes de enero en la Copa África con su selección, donde está siendo pieza clave. Marruecos es una de las grandes favoritas y, cuanto más avance en la competición, más tiempo estará lejos de Madrid. Un hueco que puede llegar a aprovechar Mastantuono, aunque deberá mejorar su rendimiento del inicio de temporada.

El jugador argentino del Real Madrid Franco Mastantuono, durante el entrenamiento del equipo / EFE/Chema Moya

Ahora la pelota estará en el tejado de Xabi Alonso. Si vuelve a confiar en el argentino o si pierde definitivamente todo el protagonismo que ganó en los primeros meses de competición. Lo que sí que parece claro es que los blancos no tienen pensado ceder al futbolista y que seguirá vistiendo de blanco.