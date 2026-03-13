El Madrid se plantea vender a Camavinga

El futuro de Eduardo Camavinga podría estar lejos del Santiago Bernabéu. Según la información desvelada por el especialista en mercado de fichajes, Matteo Moretto, en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca, dirigido por David Sánchez, el centrocampista francés ha dejado de ser un futbolista intocable para la directiva blanca.

El periodista italiano ha afirmado que Eduardo "no es intransferible". También ha reconocido que "el Real Madrid va a escuchar ofertas y podría salir durante el próximo mercado estival".

Pérdida de estatus e interés inglés

Camavinga ha visto cómo su peso y sus minutos en el esquema del equipo han ido cayendo, perdiendo el protagonismo que llegó a tener en la temporada 21/22, en la que fue uno de los protagonistas de la famosa 'Champions de las remontadas', aportando calidad y piernas frescas desde el banquillo.

El centrocampista del Real Madrid, Thiago, felicitado por el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, tras ser sustituido durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

La gota que colmó el vaso se remonta al partido de este miércoles contra el Manchester City, en el que Álvaro Arbeloa optó por el canterano Thiago Pitarch para acompañar a Fede Valverde, Arda Güler y Aurélien Tchouaméni en la medular. A pesar de las bajas de Jude Bellingham y Dani Ceballos, el centrocampista francés no participó en el encuentro hasta el minuto 70, en el que entró por Güler.

Tampoco se le consideró para sustituir a un lesionado Mendy, en una posición que no le es ajena y en la que el técnico blanco priorizó la entrada de un desaparecido Fran García, que no era titular desde la derrota en Copa del Rey contra el Albacete, por delante del '6' madridista.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, conversa con los jugadores Eduardo Camavinga y Dean Huijsen / JJ Guillén / EFE

En este escenario, Moretto ha explicado las claves de lo que podría ser uno de los grandes movimientos del verano: "Hay clubes de la Premier League que están interesados en él. El Madrid no pone un precio, pero no quiere bajar de los 50 millones".

La 'palanca' blanca

El Real Madrid fichó a Camavinga en la recta final del mercado de verano de 2021 procedente del Stade Rennais. La operación se cerró por unos 31 millones de euros fijos (más algunas variables que acercaban el montante a los 40 millones). Venderlo por más de 50 millones garantizaría una clara plusvalía.

Con la baja de Rodrygo Goes, que se lesionó en el partido contra el Getafe, el brasileño ha quedado descartado como posible gran venta a corto plazo. El madridista fue "intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha" este martes, y se prevé que su tiempo de recuperación oscile entre los diez meses y un año.

Si el Madrid necesita hacer dinero importante en el próximo mercado, Camavinga es prácticamente el único gran activo por el que pueden optar sin tocar a la columna vertebral del equipo. Es la pieza de más valor en el mercado que la directiva estaría dispuesta a sacrificar.