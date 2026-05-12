El Madrid planifica otro proyecto sin arquitectos

La reconstrucción del Real Madrid empieza a llenar espacios en todos los medios, en los que se asegura que sus objetivos son reforzar la defensa, tiene diez y dos acaban contrato, y recuperar a dos delanteros, Endrick y Víctor Muñoz, y otro medio punta, Nico Paz, como si tuvieran déficit en esas posiciones. También busca un medio, cuando debería ser su principal objetivo por delante de cualquier otro, tras dos temporadas huérfanos en arquitectos.

Medular desolada

Obvia que su prioridad debe ser reforzar el centro del campo. Desde las salidas de Kroos (24-25), Modric (25-26), además de Casemiro (22-23), el Madrid ha fichado a Tchouameni (22-23) y Camavinga (21-22) para sumarse a Valverde (18-19) y Ceballos (17-18), complementos de aquel trío mágico que construía y defendía como ejes fundamentales del juego del equipo.

De los cuatro centrocampistas que tiene, dos podrían salir, Ceballos y Camavinga. Se quedaría con dos, Tchouameni y Valverde, y ya se sabe lo ocurrido entre ambos hace una semana. Los otros cuatro centrocampistas que tiene son ofensivos: Bellingham, Güler, Brahim y Mastantuono. Jugadores a los que les cuesta defender y mucho más retrasar sus posiciones para construir el juego.

El futuro de Camavinga y Ceballos en el Madrid está en el aire / Europa Press

Sin embargo, en la hoja de ruta del club figura recuperar del Como 1907 a Nico Paz. El argentino es otro medio punta de quilates que tendrá que competir con los cuatro que hay, aunque podrían quedarse en tres si Mastantuono sale cedido. Y dos delanteros más, Endrick y Víctor Muñoz. Se sumarán a los que hay con Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Gonzalo, aunque este último podría salir cedido para dejar sitio al brasileño.

Elige el club

Una de las soluciones para potenciar la medular es que Thiago suba al primer equipo. Un jugador con proyección que necesita crecer y coger experiencia. En el Madrid saben desde hace tres temporadas que necesita más arquitectos, pero la inacción es preocupante centrándose en reforzar otras líneas para mejorarlas en lugar de nutrir de creadores la sala de máquinas del equipo.

Será el entrenador que sustituya a Arbeloa el que deba hacer un diagnóstico más profundo de las necesidades que tiene la plantilla para sacar adelante su método. Otra cosa es que el club atienda sus peticiones como ha venido negando sistemáticamente a Ancelotti o Xabi Alonso en las dos últimas temporadas. Elige el club en consonancia al precio del fichaje y su rentabilidad sin atender las necesidades del equipo.